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نيوزيلندا.. نشاط كبير في مبيعات الأسلحة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت متاجر بيع الأسلحة في نيوزيلندا حالة من النشاط الملحوظ، بعد "حمى الشراء" التي أصابت المواطنين إثر هجوم كرايست تشيرش الإرهابي، والتوقعات بتشديد قوانين السلاح من قبل الحكومة.



وذكر موقع "ستاف" الإخباري المحلي أن فرع متجر "غن سيتي" في مدينة كرايست شيرس ازدحم بالزبائن، الذين أتوا لشراء الأسلحة ومستلزماتها.


ونفذ برينتون تارانت هجومه مستخدما أسلحة معدلة بطريقة غير شرعية، لكن خبراء الشرطة والأسلحة يعتقدون أن الإرهابي الذي يمتلك رخصة حمل سلاح نيوزيلندية أساسية، اشترى الأسلحة بطريقة شرعية قبل أن يعدلها لاحقا.


ولاحقا، أقر  ديفيد تيبل، صاحب متجر "غن سيتي" أنه باع 4 بنادق وذخيرة لتارانت من خلال "طلب عبر البريد الإلكتروني تحققت منه الشرطة"، موضحا أن المتجر "لم يشعر بأي شيء غير عاد بشأن المشتري".


وقال تيبل إنه "لا يشعر بأي مسؤولية تجاه المأساة"، ورفض الإفصاح عن رأيه بشأن ضرورة تغيير قوانين ملكية الأسلحة في نيوزيلندا، مشددا على ضرورة إجراء حوار بشأن الأسلحة في وقت آخر.


ولم يتضح ما إذا كان أي من البنادق التي اشتراها تارانت من متجر "غن سيتي" استخدمت في حادث الجمعة الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا كان يؤدون صلاة الجمعة في مسجدين.




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