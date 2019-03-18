لماذا, اعتذرت, صباح, الجزائري, بسبب, باب, الحارة, ؟,

تتنوع أدوار الفنانة السورية صباح الجزائري في موسم دراما رمضان 2019، لكنها لن تطل على جمهورها من خلال "باب الحارة" هذا الموسم.

وحول المسلسلين الذين تشارك فيهما، تقول النجمة السورية صباح الجزائري: "أشارك هذا العام في عملين هما سلاسل دهب، وورد أسود، الذي ألعب فيه شخصية جديدة ومختلفة أتمنى أن تنال إعجاب الناس." بحسب صحيفة المقر."ورد أسود" هو مسلسل تدور أحداثه بين سوريا والجزائر، ويشارك فيه ممثلون سوريون وجزائريون، بينهم ترف التقي ابنه الفنّانة صباح الجزائري، التي تحدثت عن ابنتها بالقول: "سعيدة بمشاركتها في المسلسل، وهي فتاة موهوبة، وستثبت نفسها جيدا، ورجائي من الناس أن يتابعوها ويتقبلوها فدورها صعب، ولكن الفضل للأستاذ سمير حسين الذي ساعدها كثيرا".أما عن مسلسل "باب الحارة" والأخبار المتداولة بشأن ظهورها في عملٍ مشابه يحمل الاسم ذاته تقريباً، فتقول صباح الجزائري: "أقدم اعتذاري للجمهور الكريم الذي كان ينتظر باب الحارة هذا العام، إذ تم تأجيل عرضه إلى العالم القادم. ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن مشاركتي في باب حارة آخر، فأنا بدأت مع الأستاذ بسام الملا وسأبقى معه".