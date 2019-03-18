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ما هي أنواع الخضار والفاكهة الأكثر تلوثاً؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تتصدّر الفراولة قائمة من 12 نوعاً من الفاكهة والخضار الأكثر تلوثاً، وذلك وفقاً لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية. 



وفيما يلي قائمة بـ12 نوعاً من الخضار والفاكهة الأكثر تلوثاً بالمبيدات الحشرية:


1: الفراولة


2: السبانخ


3: النكتارين


4: التفاح


5: العنب


6: الدراق


7: الكرز


8: الإجاص


9: البندورة


10: الكرفس


11: البطاطا


12: الفلفل الحلو




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