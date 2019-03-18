ما, هي, أنواع, الخضار, والفاكهة, الأكثر, تلوثاً؟,

وفيما يلي قائمة بـ12 نوعاً من الخضار والفاكهة الأكثر تلوثاً بالمبيدات الحشرية:1: الفراولة2: السبانخ3: النكتارين4: التفاح5: العنب6: الدراق7: الكرز8: الإجاص9: البندورة10: الكرفس11: البطاطا12: الفلفل الحلو

تتصدّر الفراولة قائمة من 12 نوعاً من الفاكهة والخضار الأكثر تلوثاً، وذلك وفقاً لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية.

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