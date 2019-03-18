تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-18 15:50:17 كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق "الواتساب" بالخليل |  2019-03-18 14:46:17 تعيين القس يوسف متى مطرانا ورئيسا لابرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الكاثوليك |  2019-03-18 14:55:01 الرينة - مشاركة واسعة في تشييع جثماني الشابين ضامن طاطور وامين بصول ضحيتا حادث العمل في حريش |  2019-03-18 14:55:46 ارتفاع منسوب مياه بحيرة طبريا بمترين و31 سنتيمترًا |  2019-03-18 15:50:44 نيوزيلندا.. نشاط كبير في مبيعات الأسلحة |  2019-03-18 13:59:46 مجلس البعينة نجيدات يستضيف التفكير المستدام في التخطيط المدني |  2019-03-18 14:10:00 استراليا- "فتى البيضة" ينال جوائز لمدى الحياة وآلاف الدولارات |  2019-03-18 13:28:50 اصابة خطيرة لشاب سقط من ارتفاع في ورشة بكفرياسيف |  2019-03-18 12:53:47 قتيل وجرحى في أوتريخت.. وهولندا لا تستبعد الدافع الإرهابي |  2019-03-18 12:34:49 فيديو وصور-اعتقال اب وابنيه من النقب بعد ضبط 140 كلغم كنابس و 14 كلغم حشيش و 700 الف شيكل |  2019-03-18 13:00:54 أمراض الأوعية الدموية تؤثر سلبا في بنية الدماغ |  2019-03-18 12:28:31 حنكة أفغاني تنقذ 100 مصل في هجوم مسجدي نيوزيلندا |  2019-03-18 12:23:21 تدشين غرف قسطرة الأكثر تقدمًا في البلاد بمستشفى - بوريا |  2019-03-18 12:00:12 احذروا ظاهرة مومو - العديد من محاولات الانتحار لأولاد حول العالم وشبهات لحالة اولى في البلاد تأثرا بهذه اللعبة |  2019-03-18 11:46:36 قريبا- وفود عربية وأوروبية تضامنية تصل غزة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محادثة سرية تكشف موعد عودة نيمار لسان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن موعد تعافيه من الإصابة، وعودته للمشاركة في تدريبات فريقه الفرنسي.



ويستمر غياب نيمار منذ نهاية يناير/كانون ثان الماضي، بعدما أصيب بكسر في مشط القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورج ببطولة كأس فرنسا.


وذكرت صحيفة "سبورت"، أن كاميرات الفيديو خلال مباراة سان جيرمان ومارسيليا، أمس الأحد، في إطار الدوري الفرنسي، التقطت محادثة سرية بين نيمار وأندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لمارسيليا.


ويتمتع نيمار دا سيلفا بعلاقة طيبة مع أندوني زوبيزاريتا، بعدما تواجدًا معًا لفترة داخل جدران برشلونة.


وأضافت الصحيفة أن زوبيزاريتا سأل نيمار بسرية تامة، حيث لم يكن يعلم أنه تم تسجيل محادثتهما، عن موعد تعافيه من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات.


ونوهت الصحيفة أن نيمار أخبر زوبيزاريتا بعودته للتدريبات خلال الأسبوع المقبل، فيما سيعود للمشاركة في المباريات خلال أسبوعين.




كلمات متعلقة

محادثة, سرية, تكشف, موعد, عودة, نيمار, لسان, جيرمان,

تابعونــا

اليويفا - فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو اليويفا - فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو 2019-03-18 | 14:55:17

قرر الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس...

صحوة ماني توقف محمد صلاح عن التسجيل صحوة ماني توقف محمد صلاح عن التسجيل 2019-03-18 | 14:15:43

سجل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول هدف الافتتاح في الفوز على فولهام 2-1 في...

سيميوني يكشف الفارق بين ميسي ورونالدو.. فهل أخطأ التقدير؟ سيميوني يكشف الفارق بين ميسي ورونالدو.. فهل أخطأ التقدير؟ 2019-03-18 | 13:00:48

تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن الفوارق بين...

محمد صلاح عن هجوم نيوزيلندا: هذا "شر خالص" محمد صلاح عن هجوم نيوزيلندا: هذا "شر خالص" 2019-03-18 | 11:15:09

قدم نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعازيه لأسر ضحايا...

مخاوف برشلونة من إصابة سواريز خلال مواجهة ريال بيتيس مخاوف برشلونة من إصابة سواريز خلال مواجهة ريال بيتيس 2019-03-18 | 10:00:51

أثارت إصابة الأوروغواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني القلق داخل...

بيكيه: ميسي لا مثيل له بيكيه: ميسي لا مثيل له 2019-03-18 | 08:30:50

أعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه الكبير على ريال بيتيس...

قرعة سهلة لمانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد قرعة سهلة لمانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد 2019-03-17 | 20:53:34

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت اليوم الأحد، عن...

ريال مدريد يضحي بلاعبه الأغلى من أجل هازارد ريال مدريد يضحي بلاعبه الأغلى من أجل هازارد 2019-03-17 | 14:18:27

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد مستعد للتضحية بجناح الفريق الملكي، من أجل...

دي خيا يعود إلى طاولة ريال مدريد بأمر زيدان دي خيا يعود إلى طاولة ريال مدريد بأمر زيدان 2019-03-17 | 12:23:03

عاد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إلى قائمة اهتمامات ريال...

زيدان يستهل الولاية الثانية بانتصار على سيلتا فيجو زيدان يستهل الولاية الثانية بانتصار على سيلتا فيجو 2019-03-16 | 23:05:55

انتصر ريال مدريد، بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بنادق مسدسات ذخيرة رصاصات اعتقال مشتبهين شرطة تفتيش مشهد طوبا زنغرية دير الاسد حملة اغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة رصاصة طائشة مسجد عراق الشباب ام الفحم الشرطة تخترق أذنة مدرسة عربية وضع ماريخوانا مخدرات خزانة معلمة يافا اعتقال الشرطة غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةالمدرسة الثانوية اكسال تخرج الفوج ال 34 كلابها قرية احتقال تخريج شهادات برد امطار بير هداج نقب يغطي شتاء جنوب ارصاد جوية دهس فتى المكر اصابة تعرض طاقم حيان الطبي مستشفى الشرطة طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية أهالي طمرة مشروع سكني اقامة بناء 1600 وحدة سكنية شرقي المدينة دائرة اراضي اسرائيل اقامة مصرع فايز بيومي شاب عربي عامل حادث كرني شومرون مصنع شايش حجر شاب شرطة اسعاف تحقيق جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب ملحمة اطلاق نار اصابة 3 اشخاص اصابات متفاوته شرطة اسعاف متوسطة طفيفة تحقيق يافة الناصرة رهط مظاهرة نصرة المسجد الاقصى المبارك القدس بلدية اللجنة الشعبيةحادث انقلاب تراكتور مجد الكروم متوسطة اصابة طرق حادث قرية مستشفى اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com