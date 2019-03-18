محادثة, سرية, تكشف, موعد, عودة, نيمار, لسان, جيرمان,

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن موعد تعافيه من الإصابة، وعودته للمشاركة في تدريبات فريقه الفرنسي.

ويستمر غياب نيمار منذ نهاية يناير/كانون ثان الماضي، بعدما أصيب بكسر في مشط القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورج ببطولة كأس فرنسا.وذكرت صحيفة "سبورت"، أن كاميرات الفيديو خلال مباراة سان جيرمان ومارسيليا، أمس الأحد، في إطار الدوري الفرنسي، التقطت محادثة سرية بين نيمار وأندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لمارسيليا.ويتمتع نيمار دا سيلفا بعلاقة طيبة مع أندوني زوبيزاريتا، بعدما تواجدًا معًا لفترة داخل جدران برشلونة.وأضافت الصحيفة أن زوبيزاريتا سأل نيمار بسرية تامة، حيث لم يكن يعلم أنه تم تسجيل محادثتهما، عن موعد تعافيه من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات.ونوهت الصحيفة أن نيمار أخبر زوبيزاريتا بعودته للتدريبات خلال الأسبوع المقبل، فيما سيعود للمشاركة في المباريات خلال أسبوعين.