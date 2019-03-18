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اليويفا - فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بشكل غير لائق، بعد الفوز بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.



وأعلن "اليويفا" عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، فتح تحقيق تأديبي في احتفال رونالدو، حيث اتهم اللاعب بسوء السلوك، مما يجعله عُرضة لعقوبة تأديبية، حسبما تنص المادة 55 من اللوائح التأديبية.


وفور إطلاق صافرة مباراة الإياب، قرر كريستيانو رونالدو، محاكاة احتفال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي فعله في مباراة الذهاب.


ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التأديبية باليويفا، الخميس المقبل، لتصدر قرارها النهائي ضد اللاعب البرتغالي.


وكان سيميوني قد عوقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، لكن أتلتيكو مدريد يضغط بقوة لإيقاف اللاعب، انتقامًا منه بعد "الهاتريك" الذي أقصى الفريق الإسباني من البطولة.


يذكر أن هناك تقارير صحفية أفادت بإمكانية إيقاف رونالدو لمدة مباراة، مما يعني غيابه عن ذهاب ربع النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي.




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