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مسن يعتدي بوحشية على سائقة حافلة بـ"أسلحة" مختلفة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجم مسن من مدينة يونغتشو بمقاطعة هونان الصينية سائقة حافلة ركاب عامة، طلبت منه إبراز تذكرته المجانية، التي نسيها في البيت.



ونشرت قناة "Yongzhou" التلفزيونية فيديو الحادث المروع، الذي صورته كاميرات المراقبة في حافلة الركاب.


ويسمع صوت صراخ العجوز، الذي يبلغ من العمر 80 عاما، خلال مشاهدة الفيديو وهو يقول: "ما نوع هذه السياسة؟". ولم يكتف العجوز باستهداف السائقة بعكازه الذي انكسر نصفين من قوة الضربات، بل وتناول عصاة مكنسة طويلة عثر عليها في الحافلة وانهال بكل قواه يضرب السائقة المسكينة.


وحاولت إحدى راكبات الحافلة التدخل والوقوف بين العجوز والسائقة إلا أن المتقاعد الشرس انهال عليها بالضرب أيضا.


واتصل الركاب بالشرطة التي وصل عناصرها بعد 5 دقائق واعتقلوا المسن العدواني بعد محاولته الهرب من مكان الحادث. وفتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث ونقلت السائقة إلى المستشفى مثخنة بجراحها.


وقالت السائقة إنها لم تطلب من الرجل العجوز نقودا بل أرادت أن تذكره بإحضار التذكرة المجانية في المرة القادمة، ولم ترد له الضربات لأنها لم تكن تريد ضرب رجل عجوز.




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