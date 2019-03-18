رشحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام " جيمس بوند " الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك لأداء دور رئيسي في الجزء الخامس والعشرين من السلسلة المتوقع عرضه في 8 نيسان/أبريل 2020، حيث أنه من المفترض أن يؤدي مالك دور الشرير الذي يواجهه جيمس بوند والذي يؤدي دوره الممثل العالمي دانيال كريغ.

يذكر أن مالك كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسي في شهرة رامي عالمياً.كما حصل رامي على جائزة أفضل ممثل درامي في جوائز الايمي التلفزيونية عن دوره في مسلسل Mr robot عام 2016 .