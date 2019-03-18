كشفت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، عن كواليس تصوير مسلسل "الهيبة - الحصاد".

ونشرت عبد النور مقطع فيديو من كواليس التصوير، ظهر فيه المخرج سامر البرقاوي وهو يشرح لها تفاصيل المشهد، وما ستقوم به بعد إطلاق النار.وعلّقت عبد النور على الفيديو، قائلة: "هيك أجواء التصوير.. المخرج سامر برقاوي ترك كرستو المريحة وقعد معنا بالسيارة وساق فينا أثناء التصوير كرمال يعطيني تعليماتو ويشرف على الأداء بنفس الوقت من مراية السيارة.. بكل بساطة بحبك وبحب اهتمامك فيي وبكل الممثلين، وشكر كبير لمدير التصوير محمد مغراوي، وأحمد على الكاميرا يللي يبس من القعدة يا حرام".يُذكر أنه كانت إنتشرت في الأونة الأخيرة شائعة بسبب خبر مفاده أن خلافاً وقع بين سيرين عبد النور وبطل المسلسل الممثل السوري تيم حسن في كواليس التصوير، ما إضطر عبد النور للرد والتوضيح أن لا صحة للخبر، وطلبت أن يكفوا عن تلفيق الأخبار.