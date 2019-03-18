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تتنوع أدوار الفنانة السورية صباح الجزائري في موسم دراما رمضان 2019، لكنها لن تطل...
رشحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام " جيمس بوند " الممثل الأميركي من أصل مصري رامي...
نقلت الفنانة بلقيس الجمهور الحاضر في القرية العالمية الى عالم آخر مختلف، مليء...
نقلت الفنانة بلقيس الجمهور الحاضر في القرية العالمية الى عالم آخر مختلف، مليء...
بعدما قامت بنشر صورة فاضحة لهما على مواقع التواصل الإجتماعي، لجأ الممثل التركي...
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها على انستغرام الصورة الأولى من شخصيتها...
احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلاد نجلها كريستيانو، والذي بلغ...
أحيا "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي حفلاً غنائياً في الجامعة...
تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد...
يواصل الممثل المصري أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كزابلانكا" الذي يجمعه...