مجلس, البعينة, نجيدات, يستضيف, التفكير, المستدام, في, التخطيط, المدني,

استضاف مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاثنين اللقاء الخامس في مشروع " التفكير المستدام في التخطيط المدني" والي تشارك فيه، كل من سخنين، عرابة، كوكب، دير حنا، عيلبون والبعينة نجيدات، وذلك ضمن مشروع اتحاد مدن لجودة البيئة حوض البطوف، وذلك في اطار تعزيز التخطيط المدني في البلدات الست، حيث يشارك في اللقاءات رؤساء المجالس والبلدات، اضافة للمهندسين فيها، وشارك هذا اليوم كل من رئيس بلدية سخنين، د. صفوت ابو ريا، رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، رئيس مجلس محلي دير حنا، قاسم سالم خطيب، ورئيس مجلس محلي البعينة نجيدات، منير حموده، اضافة للطاقم المهني لاتحاد مدن لجودة البيئة، برئاسة حسين طربيه.

ويهدف المشروع الى رفع مستوى المعرفة في مواضيع التخطيط والاستدامة في قرى ومدن حوض البطوف في مواضيع الطاقة، المواصلات، التخطيط المدني، الاقتصادي في الطاقة، ومن خلال هذه اللقاءات يتم تزويد الرؤساء والمهندسين بادوات في مجالات مختلفة تهدف الى تحقيق تخطيط مستديم وعصري لبناء احياء سكنية ومؤسسات تحافظ على البيئة مزودة بعناصر بيئية تحفظ العيش المحترم، وبيئة مناسبة لجميع المواطنين.وتتناول اللقاءات مواضيع تكوير الاقتصاد المحلس والاقتصاد في الطاقة في المؤسسات والمباني العامة، استغلال الطاقة الشمسية من خلال تقنية الالواح، تطوير شبكة مواصلات مريحة وغيرها من المشاريع، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تنظيم كل اسبوعين في سلطة محلية مختلفة بهدف التشبيك وتطوير مشاريع مختلفة بشكل مشترك.تجدر الاشارة ان المشروع ينظم من قبل اتحاد مدن لجودة البيئة حوض البطوف، ويمول المشروع من خلال المؤسسة الالمانية هايزبخ بيل، واالمجلس الاسرائيلي للبناء الاخضر.