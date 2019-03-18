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تتصدّر الفراولة قائمة من 12 نوعاً من الفاكهة والخضار الأكثر تلوثاً، وذلك وفقاً...
أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة أوهايو الأمريكية أن الشاي الأخضر يساعد في...
أعلن علماء جامعة إدنبرة أن أمراض الأوعية الدموية تؤثر سلبا في بنية الدماغ،...
أنهت دراسة جديدة النقاش الدائر حول فائدة تناول البيض وأضراره، لتحدد النسبة...
توصل أطباء هولنديون إلى أن تناول عصائر الفواكه بانتظام يحمي من تطور أمراض القلب...
أظهرت دراسة جديدة أن تناول الحلويات من حين إلى آخر قد يكون مفيداً للصحة إذا ما تم...
كشفت دراسة طبية حديثة، أن السائل المنوي للرجل يكون سليما في مرحلته الأولى، سواء...
أظهرت بيانات دراسة مولتها شركة آبل الأميركية أن ساعة آبل تقدر على رصد اضطراب نبض...
وجدت دارسة جديدة أن تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يزيد من مخاطر الإصابة...
الملح والفلفل والليمون، مكونات تجعلك تفكر فورا في صحن السلطة، إلا أن فوائدهم...