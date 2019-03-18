صحوة, ماني, توقف, محمد, صلاح, عن, التسجيل,

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كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن موعد تعافيه من الإصابة،...
قرر الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس...
تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن الفوارق بين...
قدم نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعازيه لأسر ضحايا...
أثارت إصابة الأوروغواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني القلق داخل...
أعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه الكبير على ريال بيتيس...
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت اليوم الأحد، عن...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد مستعد للتضحية بجناح الفريق الملكي، من أجل...
عاد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إلى قائمة اهتمامات ريال...
انتصر ريال مدريد، بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات...