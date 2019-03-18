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صحوة ماني توقف محمد صلاح عن التسجيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سجل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول هدف الافتتاح في الفوز على فولهام 2-1 في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل غياب زميله المصري محمد صلاح عن التسجيل.



ونجح ماني في إحراز هدفه السابع في المباريات الـ7 الأخيرة التي خاضها ليفربول في مختلف البطولات، حيث سجل السنغالي 5 أهداف في المباريات الـ5 الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سجل هدفين في المباراتين الأخيرتين ضد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.


المفارقة أن محمد صلاح فشل في تسجيل أي أهداف خلال تلك المباريات الـ7 التي سجل فيها النجم السنغالي 7 أهداف، وبالتالي أضاع فرصة استعادة صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.


وتعد هذه الفترة هي الأطول التي يصوم فيها النجم المصري عن التسجيل مع ليفربول منذ انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي قبل الماضي، حيث لم يزر شباك فولهام ومانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي في البريميرليغ، وبايرن ميونخ في التشامبيونزليغ.


يذكر أن صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 17 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام، وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، وبفارق هدف واحد عن المتصدر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.


تصوير - afp




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