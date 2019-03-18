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شهدت متاجر بيع الأسلحة في نيوزيلندا حالة من النشاط الملحوظ، بعد "حمى الشراء" التي...
قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، في حادث إطلاق نار "قد يكون إرهابيا" في حي سكني...
كتبت وسائل الإعلام عن حنكة رجل أفغاني تمكن من إنقاذ زهاء 100 مصل في الهجوم الإرهابي...
خرج أفراد من عائلة السفاح الأسترالي الذي قتل 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا، عن...
بدا الأسترالي برينتون تارنت منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا...
كشف تقرير الأمم المتحدة أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في القطب...
أعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم الارهابي على...
تستمر في العاصمة باريس احتجاجات السبت الثامنة عشرة (18) لحركة "السترات الصفراء"،...
انفرد موقع "إندبندنت عربية" الإخباري بنشر نبأ مفاده أن القاهرة استضافت الأسبوع...
قررت محكمة في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية تمديد فترة اعتقال المشبوه بتنفيذ...