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اصابة خطيرة لشاب سقط من ارتفاع في ورشة بكفرياسيف



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طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشاب يبلغ من العمر 25 عاما بعد سقوطه من علو اربعة امتار بورشة بناء بقرية كفر ياسيف اليوم الاثنين حيث وصفت اصابته بالصعبه اذ تم ايصاله بجهاز التنفس الاصطناعي ونقله الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج




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