جرحى, في, إطلاق, نار, في, مدينة, أوتريخت, الهولندية,

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وقالت شرطة أوتريخت إن الأمن الهولندي طوق محطة للترام وسط المدينة وتم نشر فرق الطوارئ في المكان.وأفادت الشرطة بوقوع عدة إصابات نتيجة إطلاق نار في حي سكني في المدينة.

أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بمدينة أوتريخت وسط هولندا صباح الاثنين.

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