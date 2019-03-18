فيديو, وصور-اعتقال, اب, وابنيه, من, النقب, بعد, ضبط, 140, كلغم, كنابس, و, 14, كلغم, حشيش, و, 700, الف, شيكل,

ضبطت الشرطة بالتعاون مع الوحدات الخاصة في منطقة الجنوب , 140 كلغم مواد يشتبه بانها مخدرات خطيرة من نوع كنابس - قنب , و 15 كلغم حشيش , و 700 الف شيكل .وافادت الشرطة في بيانها انه اعتقلت 3 اشخاص امس من احدى العشائر البدوية في النقب قرب شارع 31 , حيث تم ضبط كمي كبيرة من المخدرات .كما وتم خلال الحملة المشف عن دفيئة مخدرات وفيها 400 شتلة .صاحب المحل , اب 58 عاما وابنيه 30 و 38 عاما اعتقلوا على خلفية شبهات حيازة المخدرات وستطلب الشرطة من المحكمة في بئر السبع اليوم النظر بتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق معهم.