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فيديو وصور-اعتقال اب وابنيه من النقب بعد ضبط 140 كلغم كنابس و 14 كلغم حشيش و 700 الف شيكل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




ضبطت الشرطة بالتعاون مع الوحدات الخاصة في منطقة الجنوب , 140 كلغم مواد يشتبه بانها مخدرات خطيرة من نوع كنابس - قنب , و 15 كلغم حشيش , و 700 الف شيكل .


وافادت الشرطة في بيانها انه اعتقلت 3 اشخاص امس من احدى العشائر البدوية في النقب قرب شارع 31 , حيث تم ضبط كمي كبيرة من المخدرات .


كما وتم خلال الحملة المشف عن دفيئة مخدرات وفيها 400 شتلة .


صاحب المحل , اب 58 عاما وابنيه 30 و 38 عاما اعتقلوا على خلفية شبهات حيازة المخدرات وستطلب الشرطة من المحكمة في بئر السبع اليوم النظر بتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق معهم.





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