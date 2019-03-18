أستراليا - سجن تمساح أرهب سكان جزيرة وافترس كلابها!

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يخطط تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" لطرح متصفح إنترنت داخل البرنامج، مزود بآليات...
يمكن لمستخدمي آيفون تطبيق الترجمة من وإلى اللغات الأجنبية أثناء كتابة الرسائل...
أشعل فيديو صادم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يصور جامع عسل بري وهو يغطي جسده بكم...
أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، أنها تمكنت من إصلاح الخلل الذي أصاب موقعها،...
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن أول شخص ستطأ قدمه سطح كوكب المريخ من...
هرب ثور عدواني من قفصه وهاجم مالكته في مدينة سبارتا بولاية نيوجرسي في الولايات...
شهدت إحدى القرى الأسترالية حادثا أغرب من الخيال بنجاة أحد سكانها من موت محتم...
بدأ تطبيق "واتس آب"، المملوك من قبل "فيسبوك"، في حظر بعض حسابات المستخدمين دون سابق...
أوقفت الشرطة التايلاندية، رجلا أردنيا، أقر بقتله طفله البالغ سنة واحدة من خلال...
استعرضت "بنتلي" في معرض جنيف الأخير أحدث نموذج من سيارات "Continental GT" الرياضية...