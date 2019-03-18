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أستراليا - سجن تمساح أرهب سكان جزيرة وافترس كلابها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكنت السلطات في أستراليا من القبض على تمساح يزن 600 كغم، افترس 12 كلبا وشكل رعبا للسكان المحليين لفترة طويلة.



وذكر موقع "9 News" الإخباري، أن التمساح المفترس أقلق سكان جزيرة باثرست الأسترالية لمدة سنة كاملة، التهم خلالها 12 كلبا وهاجم أحد الصيادين.


وألقت الشرطة القبض على التمساح، بعد العديد من الشكاوى، ووضعته في زنزانة المخفر.


وقال أحد السكان المحليين: "لقد كان يطارد الناس ويهاجمهم، وأكل كل الكلاب. يوجد الكثير من الأطفال الذين يسبحون هنا. وكانت مسألة وقت والكل كان يتوقع أن يأكل أحدهم".


ونقل الحيوان، في وقت لاحق، إلى مزرعة التماسيح، حيث سيعيش على مساحة 120 هكتارا محاطا بالإناث. ووفقا لتقديرات مالك المزرعة، تعمر الزواحف فيها ليصل عمرها 50 عاما.




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