أمراض, الأوعية, الدموية, تؤثر, سلبا, في, بنية, الدماغ,

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أنهت دراسة جديدة النقاش الدائر حول فائدة تناول البيض وأضراره، لتحدد النسبة...
توصل أطباء هولنديون إلى أن تناول عصائر الفواكه بانتظام يحمي من تطور أمراض القلب...
أظهرت دراسة جديدة أن تناول الحلويات من حين إلى آخر قد يكون مفيداً للصحة إذا ما تم...
كشفت دراسة طبية حديثة، أن السائل المنوي للرجل يكون سليما في مرحلته الأولى، سواء...
أظهرت بيانات دراسة مولتها شركة آبل الأميركية أن ساعة آبل تقدر على رصد اضطراب نبض...
وجدت دارسة جديدة أن تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يزيد من مخاطر الإصابة...
الملح والفلفل والليمون، مكونات تجعلك تفكر فورا في صحن السلطة، إلا أن فوائدهم...
تشير دراسة جديدة إلى أن الحفاظ على بشرتك ناعمة باستخدام مرطب، قد يساعد في الحفاظ...
يُعاني كثير من الناس من تورم بعض أعضاء الجسم، إلا أن تورم الأصابع له طبيعة خاصة،...
يعمل علماء كلية لندن الملكية على ابتكار أدوية ثورية قادرة على تقليص التلف الناتج...