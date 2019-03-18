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أمراض الأوعية الدموية تؤثر سلبا في بنية الدماغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





أعلن علماء جامعة إدنبرة أن أمراض الأوعية الدموية تؤثر سلبا في بنية الدماغ، وحددوا الأشخاص الذين لديهم فرص لتجنب تأثير هذه الأمراض في نسيج الدماغ.


وتفيد مجلة "European Heart Journal" بأن الباحثين أجروا مسحا شاملا لبنية الدماغ بواسطة الرنين المغناطيسي، شارك فيه 9772 رجلا وامرأة، أعمارهم 44-79 سنة، يحتاجون إلى إجراء فحص دماغهم للاشتباه بوجود أمراض مخفية.


وأظهرت نتائج التحاليل أن أمراض الأوعية الدموية تسبب تطور عدد من العمليات الضارة بالجسم، ترتبط بتغير حجم المادة الرمادية الدماغية. فقد تبين أن حجم هذه المادة عند الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية انخفض بنسبة 3% مقارنة بالآخرين. كما أن نسبة إصابة المادة الرمادية كانت أعلى من إصابة المادة البيضاء بـ 1.5 مرة.



ويشير الباحثون إلى أن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب، بالإضافة إلى الإفراط في تناول الكحول والتدخين، تسبب أمراض الأوعية الدموية. لذلك، يؤكدون على أن الأشخاص الذين يلتزمون بمبادئ نمط حياة صحي يضمنون لنفسهم وقاية من أمراض الأوعية، وبالتالي من أمراض الدماغ. كما أن السعي إلى التخلي عن العادات السيئة يساعد كثيرا في منع شيخوخة الدماغ المبكرة ويطيل العمر.




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