سيميوني, يكشف, الفارق, بين, ميسي, ورونالدو.., فهل, أخطأ, التقدير؟,

تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن الفوارق بين مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلها موقع "Pasion Futbol": "يمكنك أن تأخذ كريستيانو إلى الحرب، وسينتصر فيها بمفرده، أما ميسي، فيتوجب عليك أن تأخذ معه جميع زملائه في برشلونة، وفي هذه الحالة فقط، سيكون قادرا على فعل شيء ما".وجاءت تصريحات سيميوني بعد أيام قليلة من خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر الخسارة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة سجلها رونالدو.وبعد تألقه في مباراة الأتلتيكو، ارتأى رونالدو خوض قسط من الراحة وغاب عن مباراة فريقه نهاية هذا الأسبوع أمام جنوة، تاركا المجال أمام ميسي، الذي خطف الأضواء بتسجيله ثلاثية (هاتريك)، منح بها الفوز لبرشلونة على مضيفه ريال بيتيس أمس (4-1)، في الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.تجدر الإشارة إلى أن ميسي ورونالدو يتشاركان الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، برصيد 5 كرات لكل واحد منهما.