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تدشين غرف قسطرة الأكثر تقدمًا في البلاد بمستشفى - بوريا



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   بحضور نائب وزير الصحة، عضو الكنيست يعقوف ليتسمان، آفي بن زاكين - رئيس مديرية التخطيط وبناء المؤسسات الطبية، وشلومو فشكوش - نائب رئيس قسم المراكز الطبية، رؤساء مجال من المجلس الاقليمي عيمق هياردين، المجلس الاقليمي الجولان، طرعان، البعينة نجيدات، والمغار، إلى جانب ادارة وموظفي المركز الطبي وجمعية أصدقاء المستشفى، تم يوم الخميس في 14.3.2019 حفل لتدشين غرف القسطرة الجديدة. غرفتا القسطرة هما من الأحدث والأفضل تجهيزًا والأكثر تقدمًا في اسرائيل، وهي جزء من منظومة علاج القلب والأوعية الدموية في المركز الطبي باده - بوريا، والتي تعتبر من الرائدة في البلاد.  



وافتتح د. ايرز أون حفل التدشين بشكر نائب الوزير على العمل الكثير والمعتبر لأجل المركز الطبي وسكان الشمال أجمع النابع من ايمان بأنه بالإمكان تغيير الواقع، وبالامكان تقليص الفجوات بين المركز والضواحي!ّ وأكد “بقيادة البروفيسور أمير قمنا بقفزة نوعية مدهشة، وخلال 4 سنوات، تقدمت منظومة القلب لدينا لتصبح إحدى الرائدة في اسرائيل، بالجودة، وبالحداثة، في الأكاديميا والبحث… يسعدني أن أبشر بأننا باشرنا هذا الأسبوع باجراء جراحات صدر، الأولى والوحيدة في منطقتنا! وذلك كتعزيز قدرات المنظومة. كما يعلم الجميع فإننا لا ندخل في سبات، وهذا العام افتتحنا في المركز الطبي قسم علاج الجلطة الدماغية، خدمة هامة وحيوية، لم تكن قائمة في منطقتنا. بمباركة نائب وزير الصحة سنفتتح أيضًا وحدة علاج الجلطة الدماغية، وسنستعد لاجراء قسطرة للدماغ. لهذا الغرض علينا التزوّد بجهاز تصوير الأوعية ثنائي المستويات، وسنتمكن من اعطاء رد عاجل لسكان المنطقة، ومنع اضاعة وقت بنقلهم للمراكز الطبية البعيدة…”


ورحب نائب وزير الصحة ليتسمان وقال “نحن نواصل الاستثمار في جهاز الصحة، ليس بالأقوال بل بالأموال والبنى التحتية. غرف القسطرة المتقدمة التي تفتتح في المركز الطبي باده - بوريا، ستقدم خدمات لسكان المنطقة. هذا الأمر يعتبر جزءًا من رؤيتنا بتقليص الفجوات بين الضواحي والمركز.. إني واثق أن المكان سيغيث المرضى من كل نواحي المنطقة وسيتم تفعيله من قبل أفضل طاقم مهني لأجل منح طبابة جماهيرية متساوية للجميع”.  







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