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قريبا- وفود عربية وأوروبية تضامنية تصل غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة أن قافلة أميال من الابتسامات تُجهز عدة وفود للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد موافقة السلطات المصرية.



وقال يوسف في تصريح صحفي، يوم الاثنين، وفود طبية من الجزائر والأردن، ومتضامنين من أوروبا ودول مختلفة، إلى جانب مساعدات طبية ستصل قريبا غزة.


وشدد يوسف على أن هدف هذه الوفود رفع الحصار عن غزة ومحاولة تقديم العون والمساعدة للسكان الذين يعانون جراء الظلم والمعاناة والحصار الإسرائيلي.




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