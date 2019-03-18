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بلقيس تتألق بالقرية العالمية وتستعد لحفل النساء الأول في أبوظبي‎



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نقلت الفنانة بلقيس الجمهور الحاضر في القرية العالمية الى عالم آخر مختلف، مليء بالحب والفرح والسعادة، من خلال حفلها التي أحيته يوم الجمعة برفقة فرقتها الموسيقية التي وصفتهم بأفضل فرقة في الخليج وقريباً في الوطن العربي، لتقدم مجموعة من الأغنيات التي أعدتها بالإضافة الى الأغنيات التي لم يتوقف الجمهور الكبير من طلبها طوال فترة الحفل، لتؤكد وأمامهم أن جمهورها لم يخذلها أبداً في جميع حفلاتها في كل مكان.



ولم تتوقف بلقيس عن المزاح المتواصل مع الجمهور والتحدث معهم، وخاصة أصحاب الهمم منهم، والتي خصصت لهم تحية خاصة لما تحمل لهم في قلبها معزة وإهتمام خاصين، مؤكدة سعادته بحضورهم دائماً.


ومن المفترقات والمفاجآت التي قدمتها بلقيس خلال الحفل، هو مناداتها على زوجها سلطان الذي كان في الكواليس ليخرج الى جانبها على خشبة المسرح، الاّ أنه وقف على طرف المسرح محيي الجمهور، ولتقدم له باسمها وأسم ولدها تركي أغنية.


ومن جانب آخر، تستعد بلقيس لإحياء حفل غنائي خاص بالسيدات وهو الأول من نوعه في الإمارات، وذلك يوم 21 مارس الجاري الذي يصادف عيد الأم، في "ياس ووتروورلد" بجزيرة ياس، وهو الحفل الأول المخصص للنساء فقط في الإمارات، حيث بدأت الإستعداد له من خلال تجهيز مجموعة أغنيات ستكون مفاجأة للجميع.




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