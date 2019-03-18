بلقيس, تتألق, بالقرية, العالمية, وتستعد, لحفل, النساء, الأول, في, أبوظبي‎,

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نقلت الفنانة بلقيس الجمهور الحاضر في القرية العالمية الى عالم آخر مختلف، مليء...
بعدما قامت بنشر صورة فاضحة لهما على مواقع التواصل الإجتماعي، لجأ الممثل التركي...
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها على انستغرام الصورة الأولى من شخصيتها...
احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلاد نجلها كريستيانو، والذي بلغ...
أحيا "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي حفلاً غنائياً في الجامعة...
تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد...
يواصل الممثل المصري أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كزابلانكا" الذي يجمعه...
تقدمت الممثلة البحرينية هيفاء حسين رسالة اعتذار "لكل غيور على فلسطين"، عبر فيديو...
حصل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف باسم مهند في عالم العربي على...
ردّت الممثلة السورية ليليا الأطرش على منتقدي وزنها الزائد، حيث انها قالت عبر...