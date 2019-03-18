يخطط تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" لطرح متصفح إنترنت داخل البرنامج، مزود بآليات أمان متطورة، الأمر الذي من شأنه زيادة مستوى الخصوصية.

وسيتيح المتصفح زيارة مواقع الإنترنت من داخل التطبيق دون الانتقال إلى برنامج آخر، كما ستتيح خاصية "التصفح الآمن" حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال، وفق ما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.ويكشف المتصفح الروابط الوهمية المصممة خصيصا لخداع المستخدمين والإيقاع بهم، ويظهر تحذيرات قبل النقر عليها، إلى جانب ضرورة تفعيل خيار معين لزيارتها.كذلك يحظر المتصفح التقاط صور للشاشة أو معرفة الفيديوهات التي يقوم المستخدم بمشاهدتها.وكان مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ، إن عملاق التواصل الاجتماعي يتجه إلى تشفير المحادثات في المزيد من تطبيقات التراسل في المستقبل، حتى يضمن درجة عالية من خصوصية المستخدمين.واعتبر خبراء هذا التصريح من زوكربرغ بمثابة تلميح إلى دمج مستقبلي بين تطبيق التراسل الفوري "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك"، وتطبيق "فيسبوك ماسنجر"، وهو الاحتمال الذي أثار غضبا عارما حين أثير أول مرة.