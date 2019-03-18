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تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن الفوارق بين...
أثارت إصابة الأوروغواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني القلق داخل...
أعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه الكبير على ريال بيتيس...
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت اليوم الأحد، عن...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد مستعد للتضحية بجناح الفريق الملكي، من أجل...
عاد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إلى قائمة اهتمامات ريال...
انتصر ريال مدريد، بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي،...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يسعى...
نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في التفوق من جديد على...