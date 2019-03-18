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أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بمدينة أوتريخت وسط هولندا صباح الاثنين. وقالت...
كتبت وسائل الإعلام عن حنكة رجل أفغاني تمكن من إنقاذ زهاء 100 مصل في الهجوم الإرهابي...
بدا الأسترالي برينتون تارنت منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا...
كشف تقرير الأمم المتحدة أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في القطب...
أعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم الارهابي على...
تستمر في العاصمة باريس احتجاجات السبت الثامنة عشرة (18) لحركة "السترات الصفراء"،...
انفرد موقع "إندبندنت عربية" الإخباري بنشر نبأ مفاده أن القاهرة استضافت الأسبوع...
قررت محكمة في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية تمديد فترة اعتقال المشبوه بتنفيذ...
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن إن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي...
شددت عدة مدن أوروبية، الجمعة، تعزيزاتها الأمنية حول المساجد، على خلفية الهجوم...