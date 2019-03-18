اعتقال, شاب, 20, عاما, بشبهة, اقتحام, مركز, شرطة, عكا, لاستعادة, دراجة, نارية, صادرتها, الشرطة, خلال, حملة, بالشمال,

اعتقلت شرطة عكا ليلة امس شابا 20 عاما من الشمال بشبهة محاولة اقتحام سياج محطة الشرطة في عكا ليلة امس عبر احداث فتحه فيه لسرقة دراجة نارية كانت الشرطة صادرتها خلال حملة للشرطة في احدى القرى بمنطقة الشمال .

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