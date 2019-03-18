اعتقال, شاب, 20, عاما, بشبهة, اقتحام, مركز, شرطة, عكا, لاستعادة, دراجة, نارية, صادرتها, الشرطة, خلال, حملة, بالشمال,

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طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشاب يبلغ من العمر 25 عاما بعد سقوطه من...
ضبطت الشرطة بالتعاون مع الوحدات الخاصة في منطقة الجنوب , 140 كلغم مواد يشتبه بانها...
بحضور نائب وزير الصحة، عضو الكنيست يعقوف ليتسمان، آفي بن زاكين - رئيس مديرية...
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية خلال الاسابيع الاخيرة...
أعلن الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة أن قافلة أميال من...
اقتحمت آليات الهدم ، صباح يوم الاثنين، بلدة خور صقر في منطقة وادي عارة بمنطقة...
بدعوة من "منتدى شعراء المهجر ومقره في باريس" , يشارك الإعلامي والشاعر محمد بكرية في...
لقي الطفل زين مالك محمد قراعين سنه ونصف من مدينة القدس مصرعه غرقا في بركة زراعية...
قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والراصد الجوي داوود الطروة ان فصل...
قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد إن منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في...