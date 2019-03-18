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نسرين طافش ترقص على انغام الموشحات في “مقامات العشق”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها على انستغرام الصورة الأولى من شخصيتها في مسلسل “مقامات العشق” التي تنافس به ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.



وعلقت “نسرين” على الصورة قائلة: “ســاحر المقلــة معســول اللّمـى، جــال فــي النّفس مجــالَ النّفَسِ، ســدّدَ السّــهمَ وســمّى ورمــى، ففـــؤَادي نهبـــة المفـــترسِ، جــادك الغيــث إِذا الغيـث همـى، يــا زمــان الــوصل بــالأَندلسِ، لـــم يكــن وصْلُــك إِلاّ حُلُمًــا، فــي الكــرى أَو خُلسـة المخـتَلِسِ ….يا زمان الوصل في الأندلس ”.

 
يشارك في بطولة مسلسل “ابن عربي”، الذي تغير اسمه إلى “مقامات العشق” نخبة من النجوم منهم: نادين خوري، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، جهاد سعد، سارة فرح، محمد حداقي، محمد حمادة، ويوسف الخال.. وآخرين، وهو من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتأليف الكاتب محمد البطوش، والعمل مأخوذ عن سيرة محيي الدين بن عربي.




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