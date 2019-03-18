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خدعة في آيفون تتيح كتابة الرسائل بأي لغة في العالم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يمكن لمستخدمي آيفون تطبيق الترجمة من وإلى اللغات الأجنبية أثناء كتابة الرسائل النصية، بفضل تحديث لوحة مفاتيح غوغل "Gboard".



وأصبح تطبيق "ترجمة غوغل" (Google Translate) مدمجا في "Gboard"، لذا يمكن لأي شخص لديه هاتف آيفون ترجمة اللغات أثناء عملية المراسلة.


ويوضح آخر تحديث لـ "Gboard"، أنه يمكن استخدام التطبيق الآن للترجمة من وإلى جميع اللغات، التي تدعمها خدمة "ترجمة غوغل"، ويبلغ عددها 100 لغة تقريبا.



ويقدم "Gboard" بعض الميزات المفيدة أيضا، حيث يمكن إجراء عمليات البحث مباشرة عبر التطبيق، والاختيار بين إطارات مختلفة.

ولكن الميزة الرئيسة تتمثل في كتابة الرسائل النصية بالنمط السريع، والتي تتيح لك تحريك إصبعك حول لوحة المفاتيح لإنشاء كلمة، بدلا من النقر على الحروف بشكل فردي.


ولتطبيق ميزة ترجمة "Gboard"، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:


- أولا، قم بتحميل تطبيق "Gboard" في نظام التشغيل iOS، من متجر تطبيقات آبل.


- انتقل إلى الإعدادات وابحث عن "Gboard"، ثم اختر "لوحة المفاتيح" (Keyboards).


- وعند تفعيل "Gboard" سيظهر خيار جديد "السماح بالوصول الكامل"، الذي يحتاج إلى تفعيل أيضا.


وبعد ذلك، تظهر نافذة منبثقة تحذرك من مخاطر الخصوصية، اضغط على "اسمح" للمضي قدما.


والآن، عند فتح تطبيق الدردشة، يمكنك النقر باستمرار على خيار يوجد في أسفل يسار الشاشة، للوصول إلى لوحة المفاتيح "Gboard".


ولتطبيق الترجمة، اضغط على خيار "الترجمة" واختر اللغة، ثم اكتب الجملة التي تريد ترجمتها.


تصوير - AFP




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