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مخاوف برشلونة من إصابة سواريز خلال مواجهة ريال بيتيس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت إصابة الأوروغواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني القلق داخل جدران النادي الكتالوني والتي تعرض لها خلال الفوز على ريال بيتيس 4-1 الأحد لحساب الجولة الـ28 من الليغا.



وقال الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر": "سواريز لديه تمزق في كاحله الأيمن، الاثنين سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة، لمعرفة حالته بالضبط".

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بخضوع سواريز لفحوصات مبدئية على موضع الإصابة، وتبين أنها ليست خطيرة.


ورجحت تلك التقارير إمكانية غياب الأورغواياني عن الملاعب في ظل الفحص المبدئي لمدة تصل إلى 20 يوما أو أقل، في حال سير عملية التعافي بشكل جيد.


وكان اللاعب البالغ 32 عاما قد عانى من آلام في كاحله الأيمن، في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليقرر المدرب إرنستو فالفيردي زج فيليب كوتينيو بدلا منه.


ونجح سواريز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، كما صنع الهدف الثاني الذي أحرزه ليونيل ميسي.

تصوير - AFP




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