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فيديو وصور - هدم مبنى يشمل 5 بيوت في وادي عارة



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 اقتحمت آليات الهدم ، صباح يوم الاثنين، بلدة خور صقر في منطقة وادي عارة بمنطقة المثلث الشمالي ، بحماية الشرطة وسلطة المراقبة، وشرعت بهدم 3 مباني بحجة البناء بغير ترخيص.


وافاد احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في منطقة وادي عارة ان القوات هدمت مبنى يشمل 5 بيوت، ومبنى قيد الإنشاء، وجدارا قيد الإنشاء.


وتواصل اسرائيل  هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص، وتلاحق المزارعين وأراضيهم.



في تعقيبها قبل قليل، على توجه جرافات الهدم وقوات الشرطة لهدم بيت في خور صقر في وادي عارة، *قالت النائبة عايدة توما - سليمان (قائمة الجبهة الديمقراطيّة والعربية للتغيير)*: 

مشهد آليات الهدم معززة بقوات الشّرطة، مستفز ومثير للغضب لانه يأتي لحرمان عائلات من بيت يجمعهم ولتحطيم احلام العديد من الازواج الشابة بحياة كريمه تحت سقف يأويهم . ٠هذه الجرافات التي تعمل تطبيقًا لقانون "كمينتس" العنصري الذي تصدينا له خلال الدورة البرلمانيّة الأخيرة، وللأسف أقرته الكنيست، ظهرت مجددًا صباح اليوم في بلدة خور صقر. 


ما زالت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو وكحلون تزرع الدمار والهدم في قرانا ومدننا العربية، وتحاول زيادة رصيدها في الشارع اليهودي المتطرف من خلال ذلك . نتنياهو المسؤول عن سنوات من التمييز وعدم اقرار خرائط هيكلية وتوسيع مسطحات قرانا يريد تصعيدا ومواجهة مع جماهيرنا العربية كي ينقذ حكومته . 


الآن بالذات، علينا اسقاط نتنياهو ومنع عودته الى سدة الحكم حكومته وقوانينهم العنصريّة، علينا التخلص من حكم اليمين المتطرف هذه الذي  زاد الفجوات وخنق بلداتنا العربيّة وحال دون تطورها. وعلينا بالمقابل مواصلة النضال والعمل، معًا، قيادات الأحزاب ولجنة المتابعة والسلطات المحليّة والمهنيين، والجماهير في سبيل مواجهة قانون "كمينتس" الخطير، وايجاد حلول موضوعيّة ومهنيّة لأزمة السكن والخرائط الهيكليّة وسياسات الترخيص المجحفة.




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