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رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحجب تضامنا مع ذوي ضحايا مجزرة المسجدين
2019-03-18 08:39:34
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحجب تضامنا مع ذوي ضحايا مجزرة المسجدين
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