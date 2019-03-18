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بيكيه: ميسي لا مثيل له



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه الكبير على ريال بيتيس بنتيجة (4-1)، على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.



وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "نحن سعداء جدا بهذا الفوز الرائع، كما أن هذا الانتصار كان مهما لزيادة الفارق مع الوصيف أتلتيكو مدريد، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات لكن زيادة الفارق مهم، ويجب علينا السير خطوة خطوة".


وأضاف: "ميسي لاعب مميز، وكان يتواجد لاعبون مميزون طوال التاريخ، لكنه يفعل ما يفعله لمدة 14 عاما متواصلا، لذلك هو فريد من نوعه، ولا يوجد أحد مثله".


وتابع: "أمر جيد أن تشعر الجماهير أننا بإمكاننا تحقيق الثلاثية، لكن على أرض الواقع بطولة الدوري هي الوحيدة الأقرب لنا، أما دوري الأبطال لا تزال بعيدة، ومعقدة".


وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة، في صدارة الليجا، بينما تجمد ريال بيتيس عند 39 نقطة، في المركز الثامن.


تصوير - afp




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