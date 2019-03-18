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سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد كريستيانو.. صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلاد نجلها كريستيانو، والذي بلغ عامًا ونشرت صورة لها معه من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.



وعلقت على الصورة قائلة: «اليوم صارو سنة، ولا فهمان شي ولا عندو فكرة انو هو كبر سنة!! طفل متحكمة فيه البراءة والفرح وانشالله كل العمر... الله يحميلي ياك انت واختك يا ماما ويبعد عنكن ولاد الحرام  دعوة ام  عيد ميلاد  ابني  كريستيانو لبنان».


وكانت سيرين عبدالنور، قد رزقت بطفلها كريستيانو، في شهر مارس الماضي، لينضم إلى أسرتها المكونة من ابنتها تاليا، وزوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة.


من ناحية أخرى، تشارك سيرين في الموسم الرمضاني المقبل، ببطولة مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث أمام تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.




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