تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-18 09:12:32 "سفاح نيوزيلندا" يرفض المحامي ليدافع عن نفسه |  2019-03-18 08:47:37 للمرة الثالثة - مشاركة الإعلامي والشاعر محمد بكرية في مهرجاني شعر بباريس وبروكسل |  2019-03-18 08:30:50 بيكيه: ميسي لا مثيل له |  2019-03-18 08:25:07 تحذير عالمي: ملايين الناس ستموت قريباً |  2019-03-18 08:21:28 مصرع الطفل زين قراعين من القدس غرقاً في باريحا |  2019-03-18 08:18:27 فلكيا - فصل الربيع سيبدأ فجر الخميس القادم |  2019-03-18 05:45:34 سفاح نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016 |  2019-03-18 05:42:13 الطقس - ارتفاع الحرارة حتى الاربعاء واجواء صافية |  2019-03-17 20:53:34 قرعة سهلة لمانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد |  2019-03-17 20:52:01 النائب عيساوي فريج يبارك قرار شطب بن أري ويقول: سنواصل تصدينا للعنصريين والفاشيين‎ |  2019-03-17 20:00:19 المحكمة تسمح لتحالف الموحدة والتجمع ومرشح الجبهة عوفر كسيف خوض انتخابات الكنيست |  2019-03-17 17:40:52 كشف سرّ بين مايكل جاكسون وزوجته يعزز كل الاتهامات |  2019-03-17 17:37:12 دراسة تصحح الخطأ المتداول بشأن خصوبة الرجال |  2019-03-17 17:35:15 نتنياهو: لبيد وغانتس يحظيان بدعم إيراني علني |  2019-03-17 15:13:22 مصرع الشابين ضامن جول طاطور وامين ناصر بصول من الرينة اثر حادث عمل في حريش |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحذير عالمي: ملايين الناس ستموت قريباً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير الأمم المتحدة أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي وغيرها من التهديدات، ستؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.


ونشر موقع المنظمة الدولية تقريرا أعده 250 خبيرا وعالما من 70 دولة، يحذرون فيه من ارتفاع عدد الوفيات مستقبلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم وتلوث المياه العذبة، ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، إضافة إلى انخفاض خصوبة الرجال والنساء بسبب العوامل المسببة لاضطرابات في الغدد الصماء، واضطرابات في نمو الجهاز العصبي للأطفال.


وعلاوة على هذا، وحتى إذا تم تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، فإن ذلك لن يوقف نمو معدل درجات الحرارة في القطب الشمالي، فبحلول عام 2050، سترتفع 3-5 درجات مئوية، و5-9 درجات مئوية بحلول عام 2080. وهذا الارتفاع في معدل درجات الحرارة سيؤدي إلى ذوبان الجليد تماما في القطب وارتفاع مستوى المياه في البحار. وهذا الارتفاع محسوب على أساس انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتراكم الحرارة في المحيط.


كما أن حجم منطقة الجليد الأزلي المحتوية على مليارات الأطنان من الكربون، سينخفض بنسبة 25%. وهذا بدوره سيسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما يصعب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بتحديد ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فقط.




كلمات متعلقة

تحذير, عالمي:, ملايين, الناس, ستموت, قريباً,

تابعونــا

"سفاح نيوزيلندا" يرفض المحامي ليدافع عن نفسه "سفاح نيوزيلندا" يرفض المحامي ليدافع عن نفسه 2019-03-18 | 09:12:32

بدا الأسترالي برينتون تارنت منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا...

شرطة نيوزيلندا: متهم واحد في مجزرة المسجدين شرطة نيوزيلندا: متهم واحد في مجزرة المسجدين 2019-03-17 | 07:07:21

أعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم الارهابي على...

باريس: استمرار احتجاجات السترات الصفراء وحرق سيارات ومتاجر باريس: استمرار احتجاجات السترات الصفراء وحرق سيارات ومتاجر 2019-03-16 | 22:58:59

تستمر في العاصمة باريس احتجاجات السبت الثامنة عشرة (18) لحركة "السترات الصفراء"،...

لقاء سري بين رئيس الشاباك وقادة من حماس في القاهرة لقاء سري بين رئيس الشاباك وقادة من حماس في القاهرة 2019-03-16 | 18:53:16

انفرد موقع "إندبندنت عربية" الإخباري بنشر نبأ مفاده أن القاهرة استضافت الأسبوع...

تمديد فترة اعتقال مرتكب مجزرة كرايست تشيرش النيوزيلندية تمديد فترة اعتقال مرتكب مجزرة كرايست تشيرش النيوزيلندية 2019-03-16 | 12:30:30

قررت محكمة في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية تمديد فترة اعتقال المشبوه بتنفيذ...

رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف تفاصيلا عن الهجوم الإرهابي رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف تفاصيلا عن الهجوم الإرهابي 2019-03-16 | 06:55:56

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن إن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي...

عقب مجزرة نيوزيلندا.. تعزيزات أمنية حول مساجد مدن أوروبية عقب مجزرة نيوزيلندا.. تعزيزات أمنية حول مساجد مدن أوروبية 2019-03-15 | 20:52:17

شددت عدة مدن أوروبية، الجمعة، تعزيزاتها الأمنية حول المساجد، على خلفية الهجوم...

حزب الله: أمريكا تغذي الكراهية للمسلمين حزب الله: أمريكا تغذي الكراهية للمسلمين 2019-03-15 | 19:54:23

أدان "حزب الله" اللبناني بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدين في...

البابا فرانسيس يعبّر عن تضامنه مع نيوزيلندا ومسلميها خاصة البابا فرانسيس يعبّر عن تضامنه مع نيوزيلندا ومسلميها خاصة 2019-03-15 | 17:23:05

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن تضامنه مع الشعب النيوزيلندي وخاصة الجالية...

فلسطينيون من بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا فلسطينيون من بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا 2019-03-15 | 14:47:49

كشفت المعلومات الواردة من نيوزيلندا عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين، سقوط العديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة جلجولية سمح بالنشر اجتياز الحدود سوريا الانضمام تنظيم شاب مظلة موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ الياس جورج حلو الناصرة الطبيب الناصرة الشاب مشروع اعداد اطباء اداريين مستشفيات الجليل بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرأمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق بشارة بشارات انفلونزا الخنازير . الناصرة المستشفى الانجليزي الناصرة النمساوي شقحة جثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج حفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة اصابة متوسطة شاب ام الفحم اطلاق نار شرطة مستشفى رفايعه احمد سالم قرية قرب ام الفحم قتل الفتى اطلاق نار أمر حظر نشر تفاصيل انهيار حائط سخنين اصابة بالغة رجل مدينة اسعاف شرطة موسى يوسف غنطوسمنير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com