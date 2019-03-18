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مصرع الطفل زين قراعين من القدس غرقاً في باريحا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




لقي الطفل زين مالك محمد قراعين سنه ونصف من مدينة القدس مصرعه غرقا في بركة زراعية .


وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطه العقيد لؤي ارزيقات "ان الطفل وصل الى مشفى اريحا الحكومي متوفيا، وحسب ادعاء اهله فإنه غرق في بركة زراعية قريبة من منزله".

واضاف ارزيقات "بان الشرطه والنيابة العامه فتحتا تحقيقا في الحادثة وقرر وكيل النيابة تحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح".




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