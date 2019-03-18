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فلكيا - فصل الربيع سيبدأ فجر الخميس القادم



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قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والراصد الجوي داوود الطروة ان فصل الربيع سيبدأ فلكيا في البلاد وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 12:58 دقيقة من فجر يوم الخميس، حيث ستكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء السماوي، الذي يقسم الكرة السماوية إلى نصفين شمالي وجنوبي.وفي هذا اليوم ينتهي فصل الشتاء الذي يكون قد أستمر لمدة 88 يوم و23 ساعة و35 دقيقة ويبدأ فصل الربيع ويستمر حتى الساعة 05:54 دقيقة من مساء يوم 21 حزيران/يونيو أي لمدة 92 يوم و 17 ساعة و56 دقيقة.



وأضاف الطروة أن الشمس تشرق يوم الاعتدال الربيعي في مدينة القدس في تمام الساعة 05:44 صباحا من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 05:50 مساء في زاوية الغرب تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة11 ساعة و 53 دقيقة و20 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و6 دقائق و40ثواني.




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