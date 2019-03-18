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سفاح نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد إن منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا قام بزيارة قصيرة لإسرائيل في أواخر عام 2016.



وقال مسؤول في وكالة السكان والهجرة الإسرائيلية لرويترز إن الأسترالي برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر وأقام تسعة أيام فيها.


وأوضح المسؤول أنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة بشأن ما قام به تارانت (البالغ من العمر 28 عاما) خلال الزيارة، ولم تجب السفارة الأسترالية وقنصلية نيوزيلندا في إسرائيل على طلبات تعليق لوكالة رويترز.




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