الطقس - ارتفاع الحرارة حتى الاربعاء واجواء صافية

كلمات متعلقةالطقس, -, ارتفاع, الحرارة, حتى, الاربعاء, واجواء, صافية,
بدعوة من "منتدى شعراء المهجر ومقره في باريس" , يشارك الإعلامي والشاعر محمد بكرية في...
لقي الطفل زين مالك محمد قراعين سنه ونصف من مدينة القدس مصرعه غرقا في بركة زراعية...
قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والراصد الجوي داوود الطروة ان فصل...
قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد إن منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في...
عقب النائب عيساوي فريج على قرار المحكمة العليا شطب ترشح بن أري للكنيست بالقول:" لا...
قررت محكمة العدل العليا مساء اليوم الأحد السماح لتحالف الموحدة والتجمع ومرشح...
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منافسيه بيني غانتس ويائير لبيد...
لقي الشابين ضامن جول طاطور (٢٥عاما) وامين ناصر بصول (٢٢عامل)من الرينة مصرعهما اثر...
أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف،...
صادق مجلس سلطة المياه اليوم على خطة المسح الجديدة المقترحة لتقليص عدد شركات...