الطقس - ارتفاع الحرارة حتى الاربعاء واجواء صافية

يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.اما يوم الاربعاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .