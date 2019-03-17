قرعة, سهلة, لمانشستر, سيتي, في, نصف, نهائي, كأس, الاتحاد,

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهة سهلة لمانشستر سيتي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن مانشستر سيتي سيلعب أمام برايتون، بينما سيواجه واتفورد نظيره وولفرهامبتون.وتأهل مانشستر سيتي على حساب سوانزي سيتي، بينما برايتون فاز على ميلوال بركلات الترجيح.أما واتفورد فأقصى كريستال بالاس، بينما وولفرهامبتون صنع مفاجأة بإقصاء مانشستر يونايتد.وستقام مباريات الدور نصف النهائي يومي 6، و7 أبريل/نيسان المقبل، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.