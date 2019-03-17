قرعة, سهلة, لمانشستر, سيتي, في, نصف, نهائي, كأس, الاتحاد,

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كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد مستعد للتضحية بجناح الفريق الملكي، من أجل...
عاد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إلى قائمة اهتمامات ريال...
انتصر ريال مدريد، بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي،...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يسعى...
نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في التفوق من جديد على...
كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ريال مدريد أعد عرضا ماليا يبلغ 82 مليون يورو...
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال عن مواجهات نارية، التي أجريت الجمعة، في مقر...
دعا جوردي ألبا مدافع برشلونة، أمس الخميس، زملائه، للاحتفال بتجديد تعاقده مع...
قال مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن الفيفا لا يستبعد توسيع المشاركة...