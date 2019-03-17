النائب, عيساوي, فريج, يبارك, قرار, شطب, بن, أري, ويقول:, سنواصل, تصدينا, للعنصريين, والفاشيين‎,

عقب النائب عيساوي فريج على قرار المحكمة العليا شطب ترشح بن أري للكنيست بالقول:" لا يعني أن مسيرة التحرك ضد العنصريين والفاشية قد انتهت، فإن افكار الكراهية والعنصرية مازالت حاضرة عند غيره، وافعالهم وأقوالهم اكبر دليل على ذلك"..

وتابع النائب فريج يقول:" نبارك قرار المحكمة بإبقاء تحالف الاسلامية والتجمع والرفيق كسيف من الجبهة الذين يمثلون إحدى شرائح مجتمعنا العربي".واضاف النائب فريج يقول:" برلمان اسرائيل مازال يحتاج للكثير من العمل والترتيب بحيث يصبح أكثر خدماتيا لمجتمعنا.كلنا في نفس الخندق للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، الديمقراطية والمساواة".