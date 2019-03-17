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النائب عيساوي فريج يبارك قرار شطب بن أري ويقول: سنواصل تصدينا للعنصريين والفاشيين‎



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عقب النائب عيساوي فريج على قرار المحكمة العليا شطب ترشح بن أري للكنيست بالقول:" لا يعني أن مسيرة التحرك ضد العنصريين والفاشية قد انتهت، فإن افكار الكراهية والعنصرية مازالت حاضرة عند غيره، وافعالهم وأقوالهم اكبر دليل على ذلك"..

وتابع النائب فريج يقول:" نبارك قرار المحكمة بإبقاء تحالف الاسلامية والتجمع والرفيق كسيف من الجبهة الذين يمثلون إحدى شرائح مجتمعنا العربي".
 واضاف النائب فريج يقول:" برلمان اسرائيل مازال يحتاج للكثير من العمل والترتيب بحيث يصبح أكثر خدماتيا لمجتمعنا.
كلنا في نفس الخندق للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، الديمقراطية والمساواة".
النائب عيساوي فريج يبارك قرار شطب بن أري ويقول: سنواصل تصدينا للعنصريين والفاشيين‎




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