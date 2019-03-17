نتنياهو: لبيد وغانتس يحظيان بدعم إيراني علني

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منافسيه بيني غانتس ويائير لبيد يتلقي دعم من النظام الإيراني في الانتخابات القادمة للكنيست الإسرائيلي. وأشار نتنياهو إلى التقرير حول "اقتحام المخابرات الإيرانية لهاتف غانتس" والى تصريحات لبيد، الذي اتهم فيها رئيس الوزراء باستخدام معلومات أمنية حساسة لتشويه سمعة غانتس، وكتب نتنياهو على تويتر، "إن أكاذيب يائير لبيد، المرشح لنصف رئاسة الوزراء، لن تساعد، فقد أكد الشاباك أن رئيس الوزراء لم يكن يعرف شيئا عن موضوع غانتس، كما قال ذلك صحفيون كبار". ووفقا له فإن "هذه محاولة من لبيد وغانتس لتشويه حقيقة أن النظام في إيران يدعمهما بشكل علني، وأنهما أيدا الاتفاق النووي مع إيران بينما كان نتنياهو يقاتل ضده".وفي بث دعائي لنتنياهو، تم نشر مقطع يبدو وكأنه تم أخذه من الإذاعة الحكومية الإيرانية، ويقول إن "غانتس هو البديل". وأشار نتنياهو إلى إعلان مكتبه بأن جهاز "الشاباك" لم يبلغه بالاختراق والى تغريدة الصحفي اليميني عميت سيغال، الذي أبلغ عن الاختراق، قائلا إن ذلك يشير إلى أنه لم يكن مصدر التقرير. وقال غانتس، الجمعة، إن النشر عن الاختراق الإيراني هو "قصة نميمة سياسية مهووسة تمامًا"، وأوضح: "لم أتعرض إلى تهديد أمني، ولا توجد مواد أمنية هناك، ولست خاضعا للابتزاز تحت أي ظرف من الظروف".