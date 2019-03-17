نتنياهو:, لبيد, وغانتس, يحظيان, بدعم, إيراني, علني,

كلمات متعلقةنتنياهو:, لبيد, وغانتس, يحظيان, بدعم, إيراني, علني,
قررت محكمة العدل العليا مساء اليوم الأحد السماح لتحالف الموحدة والتجمع ومرشح...
لقي الشابين ضامن جول طاطور (٢٥عاما) وامين ناصر بصول (٢٢عامل)من الرينة مصرعهما اثر...
أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف،...
صادق مجلس سلطة المياه اليوم على خطة المسح الجديدة المقترحة لتقليص عدد شركات...
كشفت مصادر فلسِطينية أن «حماس» استنفرت أجهزتها الأمنية كافة، لأنها تشعر لأول مرة...
إيمانا منا بأهمية التوعية لدى طلابنا وطالباتنا في مختلف الجوانب الحياتية...
بمبادرة نادي عائلة البشارة للاتين تم اليوم الاحد إحياء العيد النصراوي - عيد...
قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب صباح اليوم الأحد لائحة اتهام للمحكمة المركزية في...
شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز...
اسفرت عملية اطلاق نار مزدوجة وقعت في مفترقي اريئيل وغيتاي افيشار قرب مستوطنة...