مصرع, الشاب, ضامن, جول, طاطور, من, الرينة, واصابة, اخر, في, حادث, عمل, في, حريش,

لقي الشاب ضامن جول طاطور (٢٥عاما) من الرينة مصرعه واصيب اخر بجراح حرجة اثر سقوطهما عن علو في ورشة بناء في حريش.

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة احدهم على الفور ونقلت الاخر الى المستشفى لاستكمال العلاج وحالته خطيرة.