ملادينوف, يدين, قمع, المتظاهرين, بغزة, ويوجه, رسالة, للفصائل,

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لقي الشاب ضامن جول طاطور (٢٥عاما) من الرينة مصرعه واصيب اخر بجراح حرجة اثر سقوطهما...
صادق مجلس سلطة المياه اليوم على خطة المسح الجديدة المقترحة لتقليص عدد شركات...
كشفت مصادر فلسِطينية أن «حماس» استنفرت أجهزتها الأمنية كافة، لأنها تشعر لأول مرة...
إيمانا منا بأهمية التوعية لدى طلابنا وطالباتنا في مختلف الجوانب الحياتية...
بمبادرة نادي عائلة البشارة للاتين تم اليوم الاحد إحياء العيد النصراوي - عيد...
قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب صباح اليوم الأحد لائحة اتهام للمحكمة المركزية في...
شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز...
اسفرت عملية اطلاق نار مزدوجة وقعت في مفترقي اريئيل وغيتاي افيشار قرب مستوطنة...
أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة. وذكرت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة...