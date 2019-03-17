ملادينوف يدين قمع المتظاهرين بغزة ويوجه رسالة للفصائل

أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها اجهزة الأمن التابعة لحماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية. واكد ملادينوف في بيان له، يوم الاحد، انه من حق أهالي غزة بالاحتجاج دون خوف من الانتقام، داعيا جميع الفصائل إلى الانخراط بجدية مع مصر من أجل تنفيذ اتفاقية القاهرة 2017 بالكامل. واعرب عن قلقه من ضرب الصحفيين والموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل. واكد ان الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة الناس في غزة ورفع الاغلاقات ودعم المصالحة.