ريال, مدريد, يضحي, بلاعبه, الأغلى, من, أجل, هازارد,

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد مستعد للتضحية بجناح الفريق الملكي، من أجل التعاقد مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي، في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يريد عقد مبادلة مع تشيلسي تقضي برحيل الويلزي جاريث بيل مقابل قدوم هازارد. وأشارت إلى أن زيدان غير متأكد من أن بيل لديه مستقبل مع النادي الملكي، خاصة أن المدرب الفرنسي يهدف للتعاقد أيضًا مع الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، من صفوف مانشستر سيتي.ويعد هازارد الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في الموسم المقبل، أحد أبرز أهداف ريال مدريد منذ الصيف الماضي، حيث كانت تصنفه إدارة المرينجي كأحد الأسماء المرشحة لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.وقال جيليم بلاجو، خبير الكرة الإسبانية بالصحيفة: "من الصعب على ريال مدريد إتمام عملية بيع بيل، بسبب راتبه المرتفع، كما أن النادي الملكي قد يطلب 75 مليون إسترليني للتخلي عن خدماته".وأضاف: "بيل سيكون عمره 30 عامًا في يوليو/تموز المقبل، لذلك قد يفكر مانشستر يونايتد أكثر من مرة، قبل دفع الأموال للتعاقد مع النجم الويلزي". واختتم بلاجو تصريحاته: "إذا كان لدى تشيلسي رغبة في التوقيع مع بيل، فسيكون ذلك خلال صفقة تبادلية مع هازارد، لكنني أشعر بأن النجم الويلزي لا يريد ترك ريال مدريد".وكان الويلزي جاريث بيل، انتقل إلى صفوف ريال مدريد، في صيف 2013، قادما من فريق توتنهام هوتسبير، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، لمدة 6 سنوات، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الملكي.