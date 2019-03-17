كيم, كارداشيان, تلغي, زيارتها, إلى, إسرائيل,

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أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة جدل واسعة برسالة نشرتها...
جرى اليوم عرض أزياء شانيل لخريف وصيف 2019-2020 في باريس, حيث عرضت أخر مجموعة صممها...
وافت المنية الممثل الأمريكي لوك بيري الذي اشتهر بأدائه دور ديلان ماكاي في المسلسل...
حققت أغنية شهيرة للنجم البورتوريكي، لويس فونسي، رقما قياسيا عالميا على موقع...
كشفت مجلة "فانتي فير" ان الملكة البريطانية إليزابيث معجبة بالنشاط الكبير لدوقة...
قال مخرج أميركي، إن محققا مخضرما أخبره بأن نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، كان...
لم يكن يدر في خلد سعيد مالك، والد رامي مالك، الذي ظفر بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل،...
فاز الممثل الأميركي، ذو الأصل المصري، رامي مالك، الاثنين، بجائزة أوسكار القيمة...
بيلا حديد تذهل الانظار بجمالها في عرض ازياء البيرتا فيريتي, لخريف شتاء 2019-2020, خلال...
منذ اليوم الأوّل لزواجهما، يواجه كلّ من النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم...