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كيم كارداشيان تلغي زيارتها إلى إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت، السبت، العلامة التجارية الإسرائيلية الخاصة بالنظارات الشمسية (كارولينا ليمكي) التي تحظى بشراكة مع كيم كارداشيان أن زيارة نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء التي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى إسرائيل قد تأجلت إلى أجل غير مسمى.  وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن العديد من وسائل الإعلام العبرية تكهنت بأن كارداشيان تراجعت عن الرحلة بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة عاى مدينة تل أبيب، مساء الخميس الماضي. لكن كارولينا ليمكي لم تقدم سببًا لإلغاء الرحلة. 

وفي وقت مبكر من الجمعة الماضية، قصف الطيران الإسرائيلي منشآت لحماس في قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع على تل أبيب، في أول هجوم من نوعه منذ حرب عام 2014. 
وكانت كارداشيان تهدف من زيارتها إلى تدشين شراكتها مع كارولينا ليمكي، وهي العلامة التجارية المملوكة جزئيا للعارضة والممثلة الإسرائيلية بار رفائيلي. 
وأطلقت العارضتان بالفعل حملة إعلانية مشتركة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وفي إسرائيل أيضا.
كيم كارداشيان تلغي زيارتها إلى إسرائيل




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