مصادر:, حماس, تشعر, بخطر, يهدد, حكمها, وتقمع, المظاهرات, بأي, ثمن,

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صادق مجلس سلطة المياه اليوم على خطة المسح الجديدة المقترحة لتقليص عدد شركات...
إيمانا منا بأهمية التوعية لدى طلابنا وطالباتنا في مختلف الجوانب الحياتية...
بمبادرة نادي عائلة البشارة للاتين تم اليوم الاحد إحياء العيد النصراوي - عيد...
قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب صباح اليوم الأحد لائحة اتهام للمحكمة المركزية في...
شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز...
اسفرت عملية اطلاق نار مزدوجة وقعت في مفترقي اريئيل وغيتاي افيشار قرب مستوطنة...
أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة. وذكرت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة...
لقي عامل يبلغ من العمر 38 عاماً مصرعه اثر اصابته اثناء عمله في المنطقة الصناعية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"سقوط عامل من الطابق...