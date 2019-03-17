تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-17 14:18:27 ريال مدريد يضحي بلاعبه الأغلى من أجل هازارد |  2019-03-17 14:14:39 الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه |  2019-03-17 13:34:39 مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن |  2019-03-17 13:20:14 التكنولوجيا قد ترصد اضطراب نبض القلب |  2019-03-17 13:04:37 محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة |  2019-03-17 12:39:04 قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة |  2019-03-17 12:23:03 دي خيا يعود إلى طاولة ريال مدريد بأمر زيدان |  2019-03-17 12:08:29 لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا |  2019-03-17 10:17:18 تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا |  2019-03-17 10:11:37 مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل |  2019-03-17 10:09:11 المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة |  2019-03-17 10:04:01 اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو |  2019-03-17 09:30:30 مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب |  2019-03-17 07:40:11 سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة |  2019-03-17 07:07:21 شرطة نيوزيلندا: متهم واحد في مجزرة المسجدين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت مصادر فلسِطينية أن «حماس» استنفرت أجهزتها الأمنية كافة، لأنها تشعر لأول مرة بخطر يهدد حكمها. وأضافت المصادر في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» ان حماس قررت قمع المظاهرات ضدها مهما كلّف الثمن. واعتقلت أجهزة الامن التابعة للحركة في قطاع غزة امس نحو خمسمائة متظاهر, لدى تجدد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة. وقال المتحدث الحمساوي حازم قاسم ان توفير الحياة الكريمة للسكان أولوية نكافح من أجلها. وتوسعت المظاهرات، أمس، في يومها الثالث، فيما شهد القطاع إضراباً عاماً تنديداً بالقمع الذي تعرض له المتظاهرون.
مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن




كلمات متعلقة

مصادر:, حماس, تشعر, بخطر, يهدد, حكمها, وتقمع, المظاهرات, بأي, ثمن,

تابعونــا

الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه 2019-03-17 | 14:14:39

صادق مجلس سلطة المياه اليوم على خطة المسح الجديدة المقترحة لتقليص عدد شركات...

محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة 2019-03-17 | 13:04:37

إيمانا منا بأهمية التوعية لدى طلابنا وطالباتنا في مختلف الجوانب الحياتية...

قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة 2019-03-17 | 12:39:04

بمبادرة نادي عائلة البشارة للاتين تم اليوم الاحد إحياء العيد النصراوي - عيد...

لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا 2019-03-17 | 12:08:29

قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب صباح اليوم الأحد لائحة اتهام للمحكمة المركزية في...

تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا 2019-03-17 | 10:17:18

‏ شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز...

مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل 2019-03-17 | 10:11:37

اسفرت عملية اطلاق نار مزدوجة وقعت في مفترقي اريئيل وغيتاي افيشار قرب مستوطنة...

المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة 2019-03-17 | 10:09:11

أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة. وذكرت...

اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو 2019-03-17 | 10:04:01

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة...

مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب 2019-03-17 | 09:30:30

لقي عامل يبلغ من العمر 38 عاماً مصرعه اثر اصابته اثناء عمله في المنطقة الصناعية...

سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة 2019-03-17 | 07:40:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"سقوط عامل من الطابق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة حريق منطقة مفتوحة اعشاب دالية الكرمل طائرات اطفاء اخماد قرية طقس حار درجات تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية مجهول يقتحم كنيسة اللاتين البشارة الناصرة شجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد حملة هدم بيتين مدينة اللد حي الجلمة جرافات بناء غير مرخص ادعاء حجى اصابات حادث طرق مروع بين حافلة سيارة حورة النقب سيارة حافلة النقب عماد بسام ابو سبيت عشيرة النقبصبحي علي عدوي يترجم القرأن للغة العبرية طرعان مدير مدرسة ثانوية الرينة الكريممصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون مصرع عربي غرقا غرق في هرتسليا اسعاف الشرطة تحقيق انقلاب سيارة شارع الرامة بيت جن حادث طرق اصابات طفيفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com