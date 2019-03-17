مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن

كشفت مصادر فلسِطينية أن «حماس» استنفرت أجهزتها الأمنية كافة، لأنها تشعر لأول مرة بخطر يهدد حكمها. وأضافت المصادر في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» ان حماس قررت قمع المظاهرات ضدها مهما كلّف الثمن. واعتقلت أجهزة الامن التابعة للحركة في قطاع غزة امس نحو خمسمائة متظاهر, لدى تجدد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة. وقال المتحدث الحمساوي حازم قاسم ان توفير الحياة الكريمة للسكان أولوية نكافح من أجلها. وتوسعت المظاهرات، أمس، في يومها الثالث، فيما شهد القطاع إضراباً عاماً تنديداً بالقمع الذي تعرض له المتظاهرون.