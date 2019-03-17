التكنولوجيا, قد, ترصد, اضطراب, نبض, القلب,

كلمات متعلقةالتكنولوجيا, قد, ترصد, اضطراب, نبض, القلب,
وجدت دارسة جديدة أن تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يزيد من مخاطر الإصابة...
الملح والفلفل والليمون، مكونات تجعلك تفكر فورا في صحن السلطة، إلا أن فوائدهم...
تشير دراسة جديدة إلى أن الحفاظ على بشرتك ناعمة باستخدام مرطب، قد يساعد في الحفاظ...
يُعاني كثير من الناس من تورم بعض أعضاء الجسم، إلا أن تورم الأصابع له طبيعة خاصة،...
يعمل علماء كلية لندن الملكية على ابتكار أدوية ثورية قادرة على تقليص التلف الناتج...
كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء أصبح الآن قاتلا أكبر من التدخين، حيث يتسبب في وفاة...
حذر تقرير تاريخي للأمم المتحدة من أن التلوث البلاستيكي يعد أحد التهديدات الصحية...
يمكن للآباء والأمهات أن يعرضوا أطفالهم لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ،...
صدم رجل بريطاني بعد ان اصيب بالتهابات شديدة بعد سقوط برعم قطني فيها أثناء قيامه...
كشفت دراسة أن تناول حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب...