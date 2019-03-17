تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-17 14:18:27 ريال مدريد يضحي بلاعبه الأغلى من أجل هازارد |  2019-03-17 14:14:39 الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه |  2019-03-17 13:34:39 مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن |  2019-03-17 13:20:14 التكنولوجيا قد ترصد اضطراب نبض القلب |  2019-03-17 13:04:37 محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة |  2019-03-17 12:39:04 قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة |  2019-03-17 12:23:03 دي خيا يعود إلى طاولة ريال مدريد بأمر زيدان |  2019-03-17 12:08:29 لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا |  2019-03-17 10:17:18 تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا |  2019-03-17 10:11:37 مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل |  2019-03-17 10:09:11 المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة |  2019-03-17 10:04:01 اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو |  2019-03-17 09:30:30 مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب |  2019-03-17 07:40:11 سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة |  2019-03-17 07:07:21 شرطة نيوزيلندا: متهم واحد في مجزرة المسجدين |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

التكنولوجيا قد ترصد اضطراب نبض القلب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت بيانات دراسة مولتها شركة آبل الأميركية أن ساعة آبل تقدر على رصد اضطراب نبض القلب الذي قد يستلزم مراقبة أكبر لاحتمال وجود مشكلة خطيرة في ضربات القلب.

وتظهر الدراسة الضخمة الدور المحتمل للأجهزة التكنولوجية بقطاع الرعاية الصحية في المستقبل.
كما يأمل باحثون أن تساعد التكنولوجيا في الرصد المبكر للرجفان الأذيني، وهو أكثر أشكال اضطراب نبض القلب شيوعاً. وتزيد احتمالات تعرض المصابين به إلى الإصابة بجلطات بواقع خمسة أضعاف مقارنة بغيرهم.
وعرضت نتائج أكبر دراسة لمراقبة ورصد الرجفان الأذيني، وشملت أكثر من 400 ألف مستخدم لساعة آبل السبت في اجتماع الكلية الأميركية لطب القلب بمدينة نيو أورليانز.
ومن بين المشاركين تلقى 0.5% منهم أو نحو ألفي مشارك اخطارات بوجود اضطراب في نبض القلب. وجرى إرسال أجهزة لرسم القلب لهذه المجموعة لرصد أي حالات رجفان أذيني.
وقال الباحثون إنه تبين إصابة ثلث هذه المجموعة بالرجفان الأذيني بعد الاستعانة بأجهزة رسم القلب.
كذلك أظهرت البيانات أن نحو 84% من إخطارات النبض المضطرب تأكد لاحقاً أنها ترتبط بإصابات بالرجفان الأذيني.
من جهته، قال الباحث بكلية الطب في ستانفورد وأحد المشاركين في الدراسة، الدكتور ماركو بيريز، إنه "بوسع الطبيب أن يستخدم المعلومات من الدراسة ويجمعها مع ما يعده من تقييم...ثم يتخذ القرارات بشأن ما يقوم به حيث يصدر إخطاراً".
وتمثل البيانات دفعة كبيرة لآبل مع سعيها للدخول في عالم الرعاية الصحية. وتملك ساعتها الجديدة "سيريس 4"، التي طرحت بعد بدء الدراسة ولم تستخدم بها، إمكانية إجراء رسم قلب لرصد أي مشكلات به، واحتاجت ترخيصاً من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.
التكنولوجيا قد ترصد اضطراب نبض القلب




كلمات متعلقة

التكنولوجيا, قد, ترصد, اضطراب, نبض, القلب,

تابعونــا

إذا كنت من مدمني تناول البيض.. فإليك هذا الخبر! إذا كنت من مدمني تناول البيض.. فإليك هذا الخبر! 2019-03-16 | 23:04:50

وجدت دارسة جديدة أن تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يزيد من مخاطر الإصابة...

الليمون والملح والفلفل الأسود.. حل لـ10 مشاكل صحية الليمون والملح والفلفل الأسود.. حل لـ10 مشاكل صحية 2019-03-16 | 11:13:05

الملح والفلفل والليمون، مكونات تجعلك تفكر فورا في صحن السلطة، إلا أن فوائدهم...

هل يقلل مرطب الجلد حقا من خطر مرض لا دواء له؟ هل يقلل مرطب الجلد حقا من خطر مرض لا دواء له؟ 2019-03-15 | 19:59:13

تشير دراسة جديدة إلى أن الحفاظ على بشرتك ناعمة باستخدام مرطب، قد يساعد في الحفاظ...

هل تتورم أصابعك؟ إليك 15 سبباً محتملاً هل تتورم أصابعك؟ إليك 15 سبباً محتملاً 2019-03-15 | 17:26:50

يُعاني كثير من الناس من تورم بعض أعضاء الجسم، إلا أن تورم الأصابع له طبيعة خاصة،...

دواء لعلاج احتشاء عضلة القلب قد ينقذ الكثيرين من الموت دواء لعلاج احتشاء عضلة القلب قد ينقذ الكثيرين من الموت 2019-03-15 | 12:55:42

يعمل علماء كلية لندن الملكية على ابتكار أدوية ثورية قادرة على تقليص التلف الناتج...

"الهواء" أكثر فتكا بالبشر من التدخين "الهواء" أكثر فتكا بالبشر من التدخين 2019-03-15 | 10:30:50

كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء أصبح الآن قاتلا أكبر من التدخين، حيث يتسبب في وفاة...

الأمم المتحدة تكشف عن خطر كبير يهدد العالم! الأمم المتحدة تكشف عن خطر كبير يهدد العالم! 2019-03-15 | 08:53:58

حذر تقرير تاريخي للأمم المتحدة من أن التلوث البلاستيكي يعد أحد التهديدات الصحية...

النوم مع طفلك على الأريكة قد يقتله! النوم مع طفلك على الأريكة قد يقتله! 2019-03-14 | 15:26:09

يمكن للآباء والأمهات أن يعرضوا أطفالهم لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ،...

طريقة تنظيفكم لأذنيكما قد تصيبكم بفقدان الذاكرة! طريقة تنظيفكم لأذنيكما قد تصيبكم بفقدان الذاكرة! 2019-03-14 | 15:00:02

صدم رجل بريطاني بعد ان اصيب بالتهابات شديدة بعد سقوط برعم قطني فيها أثناء قيامه...

دراسة جديدة تنفي فائدة هامة لحمية البحر المتوسط دراسة جديدة تنفي فائدة هامة لحمية البحر المتوسط 2019-03-14 | 12:45:32

كشفت دراسة أن تناول حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شبيبة طرعان نفي يوسيف مباراة تنظيم اقامة مباراة قمة الغاء مصادقة على ملعب كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق بيت لحم القاء قنبلة بيت فيرا بابون رئيسة بلدية اعتقالات زجاجات حارقة عكا تفتح ابوابها زوار مشاركين الزوار خلال عيد الاضحى المبارك منتزه نتسيرت عيليت اعتداء على عرب الثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةهدم بيت عمر ياسين طمرة استنكار مظاهرة دائرة مكاتب اراضي اسرائيل الناصرة فؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة اسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمسطو مسلح فرع بنك مدينة حيفا مسلح سرقة مبلغ من المال فر هاربا طبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com