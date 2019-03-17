تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-17 14:18:27 ريال مدريد يضحي بلاعبه الأغلى من أجل هازارد |  2019-03-17 14:14:39 الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه |  2019-03-17 13:34:39 مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن |  2019-03-17 13:20:14 التكنولوجيا قد ترصد اضطراب نبض القلب |  2019-03-17 13:04:37 محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة |  2019-03-17 12:39:04 قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة |  2019-03-17 12:23:03 دي خيا يعود إلى طاولة ريال مدريد بأمر زيدان |  2019-03-17 12:08:29 لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا |  2019-03-17 10:17:18 تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا |  2019-03-17 10:11:37 مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل |  2019-03-17 10:09:11 المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة |  2019-03-17 10:04:01 اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو |  2019-03-17 09:30:30 مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب |  2019-03-17 07:40:11 سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة |  2019-03-17 07:07:21 شرطة نيوزيلندا: متهم واحد في مجزرة المسجدين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



إيمانا منا بأهمية التوعية لدى طلابنا وطالباتنا في مختلف الجوانب الحياتية والاجتماعية عامة، وللظواهر الاجتماعيّة السلبيّة خاصّة والتي ينكشف إليها الطلاب مثل، تدخين السجائر، والأرجيلة وشرب الكحول، نظّمت مدرسة المتنبي الإعدادية في طمرة محاضرات صفيّة تحت عنوان "الوقاية من التدخين والأرجيلة"، والّذي قدّمها موجّه المجموعات الأستاذ أدهم أبو ريّا، حيث تطرق من خلال محاضراته إلى سُبُل الوقاية من التدخين والأرجيلة. 


وقد تخلّلت المحاضرات ورشات عمل من خلالها قام المحاضر أدهم أبو ريّا بعرض الحقائق العلميّة حول مخاطر تدخين السجائر والأرجيلة معتمدًا على المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة وجمعية مكافحة السرطان التي تنص على معطيات خطيرة ومقلقة في الوسط العربيّ خاصة لدى المراهقين. 

كما وأغنى المحاضر طلابنا بقصص واقعية  من حياتنا اليوميّة تهدف الى الحدّ من ظاهرة  تدخين الأرجيلة وإدمانه المميت.

وفي نهاية الورشات قام السيّد أدهم أبو ريا بإعطاء توصيات من أجل استبدال هذه العادات السلبيّة بنهج حياة صحي يعتمد على الرياضة والأكل الصحيّ.




كلمات متعلقة

محاضرة, توعوية, إرشادية, حول, الوقاية, من, التدخين, والأرجيلة,

تابعونــا

الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه 2019-03-17 | 14:14:39

صادق مجلس سلطة المياه اليوم على خطة المسح الجديدة المقترحة لتقليص عدد شركات...

مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن 2019-03-17 | 13:34:39

كشفت مصادر فلسِطينية أن «حماس» استنفرت أجهزتها الأمنية كافة، لأنها تشعر لأول مرة...

قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة 2019-03-17 | 12:39:04

بمبادرة نادي عائلة البشارة للاتين تم اليوم الاحد إحياء العيد النصراوي - عيد...

لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا 2019-03-17 | 12:08:29

قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب صباح اليوم الأحد لائحة اتهام للمحكمة المركزية في...

تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا 2019-03-17 | 10:17:18

‏ شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز...

مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل 2019-03-17 | 10:11:37

اسفرت عملية اطلاق نار مزدوجة وقعت في مفترقي اريئيل وغيتاي افيشار قرب مستوطنة...

المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة 2019-03-17 | 10:09:11

أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة. وذكرت...

اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو 2019-03-17 | 10:04:01

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة...

مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب 2019-03-17 | 09:30:30

لقي عامل يبلغ من العمر 38 عاماً مصرعه اثر اصابته اثناء عمله في المنطقة الصناعية...

سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة 2019-03-17 | 07:40:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"سقوط عامل من الطابق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولانسائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم تمديد اعتقال اسراء عابد . الناصرة العفولة سكين طعن خلفية امنة جنائية هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 حي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاسقوط فتاة عرب الزبيدات اصابتها بالغة ارتفاع شاهق مستشفى رمبام اسعاف طعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف ضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمروالمدرسة الثانوية شفاعمرو أ خنيفس تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 18 من طلابها مدينة الثانوية محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب حافظ الحفني الحاج صياد يافا اطباء محاولات انعاش توفي محمد ملحم والد نشأت اطلاق سراح شقيقه حس منزلي 10 ايام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com