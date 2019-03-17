محاضرة, توعوية, إرشادية, حول, الوقاية, من, التدخين, والأرجيلة,

إيمانا منا بأهمية التوعية لدى طلابنا وطالباتنا في مختلف الجوانب الحياتية والاجتماعية عامة، وللظواهر الاجتماعيّة السلبيّة خاصّة والتي ينكشف إليها الطلاب مثل، تدخين السجائر، والأرجيلة وشرب الكحول، نظّمت مدرسة المتنبي الإعدادية في طمرة محاضرات صفيّة تحت عنوان "الوقاية من التدخين والأرجيلة"، والّذي قدّمها موجّه المجموعات الأستاذ أدهم أبو ريّا، حيث تطرق من خلال محاضراته إلى سُبُل الوقاية من التدخين والأرجيلة.

وقد تخلّلت المحاضرات ورشات عمل من خلالها قام المحاضر أدهم أبو ريّا بعرض الحقائق العلميّة حول مخاطر تدخين السجائر والأرجيلة معتمدًا على المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة وجمعية مكافحة السرطان التي تنص على معطيات خطيرة ومقلقة في الوسط العربيّ خاصة لدى المراهقين.كما وأغنى المحاضر طلابنا بقصص واقعية من حياتنا اليوميّة تهدف الى الحدّ من ظاهرة تدخين الأرجيلة وإدمانه المميت.وفي نهاية الورشات قام السيّد أدهم أبو ريا بإعطاء توصيات من أجل استبدال هذه العادات السلبيّة بنهج حياة صحي يعتمد على الرياضة والأكل الصحيّ.