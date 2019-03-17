تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-17 14:18:27 ريال مدريد يضحي بلاعبه الأغلى من أجل هازارد |  2019-03-17 14:14:39 الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه |  2019-03-17 13:34:39 مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن |  2019-03-17 13:20:14 التكنولوجيا قد ترصد اضطراب نبض القلب |  2019-03-17 13:04:37 محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة |  2019-03-17 12:39:04 قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة |  2019-03-17 12:23:03 دي خيا يعود إلى طاولة ريال مدريد بأمر زيدان |  2019-03-17 12:08:29 لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا |  2019-03-17 10:17:18 تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا |  2019-03-17 10:11:37 مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل |  2019-03-17 10:09:11 المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة |  2019-03-17 10:04:01 اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو |  2019-03-17 09:30:30 مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب |  2019-03-17 07:40:11 سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة |  2019-03-17 07:07:21 شرطة نيوزيلندا: متهم واحد في مجزرة المسجدين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قداس أحتفالي ومسيرة بمناسبة عيد القفزة في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمبادرة نادي عائلة البشارة للاتين تم اليوم الاحد إحياء العيد النصراوي - عيد القفزة على جبل القفزة في الناصرة، وقد حضر الاحتفال اليوم لفيف من الكهنة ورجال الدين، والعديد من الرهبان والراهبات، واعضاء نادي مار انطونيوس العائلي للموارنه والمئات من جماهير المؤمنين والحجاج المسيحيين.


ويأتي هذا الاحتفال الذي يقام للسنة الثالثة عشر على التوالي، بمبادرة نادي عائلة البشارة للاتين، الذي أعاد إحياء العيد النصراوي القديم، وهو عيد مميز يرمز، بالإضافة إلى رمزه الديني، إلى وحدة أهالي الناصرة الذين اعتادوا الاحتفال بهذا العيد معاً في الأحد الثالث للصوم الأربعيني استعداداً للفصح المجيد. وذلك بمسيرة كشفية انطلقت من جبل القفزة إلى مطل القفزة احتفالاً بالعيد، بمشاركة أصحاب السيادة المطارنة والآباء الأجلاء وأهالي الناصرة حيث استقبلهم أعضاء سرية كشافة ومرشدات البشارة للاتين وسرية كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك على أنغام القرب والآلات النحاسية، وتخلل الاحتفال صلاة قصيرة وترانيم وكلمات التهنئة وتضييفات.

ويعتبر هذا العيد من الاعياد النصراوية الشعبية، ولغاية عام 1970 اعتاد اهالي الناصرة الاحتفال به، حيث كان الآباء الفرنسيسيكان ينظمون مسيرة سنوية إلى الجبل. وكان يسير وجهاء المدينة وجمع كبير من الكهنة والشعب على الأقدام في طرق وعرة لكي تقام الصلوات على قمة هذا الجبل الذي قدسه كل مسيحي في العالم. وكانت كنيسة اللاتين يبتهجون بعيد جبل القفزة وكان الرهبان والأهالي يعدون العدة مسبقاً، فيحضرون المأكولات والفاكهة ويوزعونها على الأهالي ويسيرون إلى الجبل في يوم الاثنين الذي يقع بعد الأحد الثالث من الصوم.
وتعود قدسية جبل القفزة إلى المقطع الإنجيلي الذي يورده القديس لوقا ذاكراً: "وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى. ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ من سفر أشعيا... وقال للجموع: الحق أقول لكم أنه ليس نبي مقبولاً في وطنه... فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل أما هو فجاز في وسطهم ومضى".




كلمات متعلقة

قداس, أحتفالي, ومسيرة, بمناسبة, عيد, القفزة, في, الناصرة,

تابعونــا

الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه الشروع في عملية تقليص عدد شركات المياه 2019-03-17 | 14:14:39

صادق مجلس سلطة المياه اليوم على خطة المسح الجديدة المقترحة لتقليص عدد شركات...

مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن مصادر: حماس تشعر بخطر يهدد حكمها وتقمع المظاهرات بأي ثمن 2019-03-17 | 13:34:39

كشفت مصادر فلسِطينية أن «حماس» استنفرت أجهزتها الأمنية كافة، لأنها تشعر لأول مرة...

محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة محاضرة توعوية إرشادية حول الوقاية من التدخين والأرجيلة 2019-03-17 | 13:04:37

إيمانا منا بأهمية التوعية لدى طلابنا وطالباتنا في مختلف الجوانب الحياتية...

لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا لوائح اتهام ضد 6 شبان من اللد بقتل الشابة سمر خطيب من يافا 2019-03-17 | 12:08:29

قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب صباح اليوم الأحد لائحة اتهام للمحكمة المركزية في...

تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا 2019-03-17 | 10:17:18

‏ شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز...

مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل مقتل اسرائيلي واصابة آخر إثر اعتداء مزدوج قرب مستوطنة اريئيل 2019-03-17 | 10:11:37

اسفرت عملية اطلاق نار مزدوجة وقعت في مفترقي اريئيل وغيتاي افيشار قرب مستوطنة...

المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة 2019-03-17 | 10:09:11

أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة. وذكرت...

اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو 2019-03-17 | 10:04:01

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة...

مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب 2019-03-17 | 09:30:30

لقي عامل يبلغ من العمر 38 عاماً مصرعه اثر اصابته اثناء عمله في المنطقة الصناعية...

سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة 2019-03-17 | 07:40:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"سقوط عامل من الطابق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الثانوية الشاملة مدرسة بسمة طبعون قرية مشاركة واسعة اهالي طلاب الفوج مجد الكروم . انقلاب سيارة حيان الطبي هطيرة متوسطة اصابتان حادث طرق المسجد الاقصى القدس توتر حصار مواجهات شرطة قوات منع دخول مصلين تهاني طميش ام الفحم تتظاهر رفضا لانتشار النفايات تراكم قرب المدارس لافتات سيارتها الطلاب بلدية حصري . الحلقة الاولى مسلسل الخروج رمضان 2016 الصنارة نت شاهدوا حرق اضرام النار ماده مشتعله سكب ولاعة طبيب شعفاط مخيم عياده طفل رضيع وفاة انتقام لاحة اتهام جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل الاسير الفلسطيني بلال كايد المضرب عن الطعام افراج فوري شعرات تضامن طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ المدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها شجار عنيف بلدة كفر مندا مفرقعات انتخابات رئاسة اعتقالات مجلس اصابات اعتقالات مسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة تكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com