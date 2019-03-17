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دي خيا يعود إلى طاولة ريال مدريد بأمر زيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد، الخاصة بصفقات الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، خصص 75 مليون إسترليني من ميزانية الصفقات بالصيف المقبل، من أجل التعاقد مع دي خيا.
وأوضحت أن دي خيا من الأسماء التي يريد زيدان بناء الفريق حولها، للعودة إلى القمة في الموسم الجديد، عقب تراجع النتائج وخسارة الألقاب هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان غير معجب بأداء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مع الميرنجي، ولذلك فإنه قرر البحث عن بديل له.
ودفع زيدان بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في التشكيل الأساسي بمباراة سيلتا فيجو أمس السبت، التي تعد الأولى للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية.
ويعاني دي خيا حاليًا من أزمة بشأن تجديد عقده مع اليونايتد والذي ينتهي في الموسم المقبل، حيث أن الحارس لم يوافق حتى الآن على تقاضي 350 ألف إسترليني كراتب أسبوعي بالعقد الجديد.
دي خيا يعود إلى طاولة ريال مدريد بأمر زيدان




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