لوائح, اتهام, ضد, 6, شبان, من, اللد, بقتل, الشابة, سمر, خطيب, من, يافا,

قدمت النيابة العامة لواء تل ابيب صباح اليوم الأحد لائحة اتهام للمحكمة المركزية في تل ابيب ضد 6 مشتبهين من اللد بشبهة قتل الشابة سمر خطيب .

وجاء في لائحة الاتهام أت شاب قاصر برفقة المتهم محمد حجاج(30عاماً)ويوسف دسوقي(20عاماً) قاموا بقتل المرحومة سمر خطيب , اما المتهمين علي حجاج(20عاماً) وحسيب حجاج(31 عاماً) قدمت بحقهم لوائح اتهام بالمساعدة ومحاولة القتل وحيازة السلاح واخفاء ادلة وتشويش مجرى التحقيق .وجاء في لائحة الاتهام انه بين السنوات 2012-2017 كانت المرحومة زوجة قريب المتهمين , وفي شهر تموز 2017 افترقا بسبب مشاكل بينهما ,حينها قرر المشتبهين قتل المرحومة وقرروا بوضع عبوة ناسفة تحت سيارتها ولكن خطتهم لم تنجح .واضاف بيان النيابة العامة:" في تاريخ 28.05.2018 قام المتهمين (القاصر)برققة محمد ويوسف بملاحقة المرحومة وصديقتها وقاموا باطلاق النار على السيارة مما اسفر عن مقتل المرحومة واصابة صديقتها بجراح خطيرة.بعد الجريمة قاموا باخفاء ادلة وحاولوا تشويش مجرى التحقيق وتم اعتقالهم بعد تحقيق معقد وسري في وحدة التحقيقات المركزية "يمار تل ابيب".